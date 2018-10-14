Ak Parti’Li Yazıcı’Dan Brunson Kararıyla İlgili Açıklama

AK Parti’li Hayati Yazıcı, ABD’li Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili Twitter’den yaptığı açıklamada, Rahip Brunson davasını “Çok konuşuldu ama daha çok konuşulacak bir dava dosyası” olarak nitelendirdi.