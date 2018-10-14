Abd’Li Rahip Brunson, 4. Kez Hakim Karşısında

Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson’ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşması başladı.

Duruşma verilen öğle arasının ardından devam ediyor.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Brunson için adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve ”örgüte üye olmak”tan 10 yıla kadar hapis talep etti.

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, 4. kez hakim karşısına çıktı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde kurulan İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlayan duruşmayı ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de izliyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier Brunson, mahkeme salonunda sanık bölümüne alınırken eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da kendilerine ayrılan bölüme geçti.

Davayı izleyenler arasında New York Hristiyan Kilisesi pastörlerinden William Devlin de bulunuyor.

Duruşmada ilk olarak ifade veren paralimpik milli tenisçi Büşra Fatma Ün, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Menajeri Diana Fowler ve onun eşinin Brunson’ın rahipliğini yaptığı kiliseye gittiklerini söyleyerek, “Andrew Craig Brunson’ı tanımıyorum. Eski tenis milli takımındaki menajerimiz ve doktor olan eşinin o kiliseye gittiğini biliyorum” dedi.

Mahkeme başkanının menajerinin doktor olan eşinin Suriye ve Güneydoğu’dan gelen yaralı PKK’lıları tedavi ettiği iddiası hakkında bir bilgisinin olup olmadığını sorduğu Ün, “Bu konuda bilgim yok ama kendisinin özel bir hastanede doktorluk yaptığını biliyorum” dedi.

Tanık Ün’den sonra söz alan Andrew Craig Brunson, “Benim PKK’lılarla bir bağlantım yok ve hiçbir zaman olmadı. Söz konusu doktora yaralı da götürmedim. PKK’nın savaşçılarıyla hiç tanışmadım. Böyle bir şey de mümkün değildir” diye konuştu.