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Türkiye’De 2019 Yılı Yatırım Programı’Na Yeni Proje Alınmayacak
13 Ekim 2018 Cumartesi Saat 19:03

Türkiye’De 2019 Yılı Yatırım Programı’Na Yeni Proje Alınmayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede Erdoğan, hükümetin vatandaşların refah ve mutluluğunu daha

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları” ile ilgili genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede Erdoğan, hükümetin vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programı uygulayacağını vurguladı.

Bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Erdoğan, “Kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir.” ifadesini kullandı.

Orta Vadeli Program ve Mali Plan’la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı bilgisini veren Erdoğan, şöyle devam etti:
“Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.”

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Türkiye’De 2019 Yılı Yatırım Programı’Na Yeni Proje Alınmayacak Haberi

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