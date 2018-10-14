Michael Kasırgası’Nın Bilaçosu Artıyor: 13 Ölü

ABD’nin güneydoğusunda etkili olan ve önceki gün tropik fırtına halini alan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Eyalet yönetimlerinden yapılan açıklamalarda, kasırga ve yol açtığı su baskınları nedeniyle ABD’nin 4 eyaletinde toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

California merkezli veri analiz firması CoreLogic, Michael kasırgasının yol açtığı zararın 4,5 milyar doları bulabileceğini açıkladı.

1992’den Bu Yana En Şiddetli Kasırga Florida’nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael’ın, 1992’deki Andrew’den sonra ABD’yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika ülkeleri Honduras, Nikaragua ve El Salvador’da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.