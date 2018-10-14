Açılış Kokteyli Yapıldı

Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları açılış kokteyli Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla dün Acapulco Otel’de yapıldı.

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen etkinlik 10-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 dalda, 19 ülkeden 431 sporcu ve yöneticinin katılımıyla düzenleniyor.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış kokteylinde Başbakan Tufan Erhürman, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, varoluş mücadelesi önderi merhum Lider Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve etkinliğe katılan spor federasyonları adına Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu konuşma yaptı.

Başbakan Tufan Erhürman konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu duruma işaret ederek, mevcut şartlarda 19 ülkeden 400’den fazla sporcu ağırlamanın önemli olduğunu söyledi.

Erhürman her yıl daha ileri gidileceğine de inanç belirtti.“Israrla ve inatla çalışmaya devam edeceğiz” diyen Erhürman, sporun sınır tanımadığına işaret etti. Erhürman, tüm sporculara “hoş geldiniz” diyerek tüm katılımcılara müsabakalarda başarılar diledi.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da etkinliğe katılan ekiplere hoş geldiniz diyerek yarışan tüm sporculara başarılar diledi. Değirmencioğlu gelecek yıl daha çok ülke daha çok sporcuyu KKTC’de ağırlamak istediklerini kaydetti.

Mehmet Küçük de konuşmasında 1963’ten bu yana geçen 55 yılda Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargolara işaret etti. Bu durumun insanlık dışı olduğunu söyleyen Küçük, bu bağlamda Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın önemine işaret etti. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın, hem Kıbrıs Türk sporcuları, hem de KKTC’nin tanınması açısından önemli olduğunu vurgulayan Küçük, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu da etkinliğe katılan yabancı ekipleri KKTC’de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Etkinliğin ülke sporu için önemine işaret eden Burcu oyunların önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirilmesini diledi.