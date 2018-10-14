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K-Pet Liglerinde 4.hafta Hakemleri Açıklandı
13 Ekim 2018 Cumartesi Saat 19:04

K-Pet Liglerinde 4.hafta Hakemleri Açıklandı

Bugün – 19.00 Lefke - Merit Alsancak Yeşilova                  Kerem Eran   Yarın -15.30 Mağusa Türk Gücü - Binatlı                         Fehim Dayı Doğan Türk Birliği - Gençler Birliği       

Bugün – 19.00

Lefke – Merit Alsancak Yeşilova                  Kerem Eran

 

Yarın -15.30

Mağusa Türk Gücü – Binatlı                         Fehim Dayı

Doğan Türk Birliği – Gençler Birliği            Ali Özer

Küçük Kaymaklı – Çetinkaya                      Mehmet Sezener

 

Pazar – 15.30

Yenicami – Esentepe                                     Turgay Misk

Girne Halk Evi – Gençlik Gücü                     Serhan Şimşek

Cihangir – Türk Ocağı                                   Osman Özpaşa

Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli                             Mustafa Öztugay

 

K-Pet 1.Lig

Yarın -15.30

Yalova – Değirmenlik                                   Hüseyin Özkan

Göçmenköy – Mormenekşe                          İsfendiyar Açıksöz

Akova – Bostancı Bağcıl                               Evren Karademir

Karşıyaka – Yonpaş Dumlupınar                  Serkan Durmaz

 

Pazar – 15.30

Ozanköy – Maraş                                           Timur Ercan Bodi

Çanakkale – Yeniboğaziçi                            Hakan Ünal

Doğancı  – Düzkaya                                       Emre Öztaşlı

Mesarya – Hamitköy                                     Hakan Muhtaroğlu

 

 

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K-Pet Liglerinde 4.hafta Hakemleri Açıklandı Haberi

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