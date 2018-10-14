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Maç Naklen Yayınına Devam
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Futbol Federasyonu arasında maçların BRT 1 HD’den canlı yayınlanması konusunda anlaşmaya varıldı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile BRT Kurumu arasında sürdürülen görüşmeler sonunda maçlar bu haftadan itibaren BRT 1 HD’den naklen ekranlara gelecek.
Anlaşmaya göre BRT 2 kanalı HD’ye dönüştürüldüğü anda maçlar bu kanalda yayınlanacak.
Ligde bu hafta Cumartesi oynanacak olan Küçük Kaymaklı-Çetinkaya ve 14 Ekim Pazar günü oynanacak Yenicami-Esentepe karşılaşmaları saat 15.30’dan itibaren BRT 1 HD’den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmalar geçen hafta doğan sıkıntıdan dolayı naklen yayınlanmamıştı
Protokol imzalanacak
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Futbol Federasyonu arasında canlı yayın protokolü gelecek hafta imzalanacak.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans