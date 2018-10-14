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- Piyanist Sadak’In Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’Nda
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Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
Piyanist Gülseren Sadak, bu akşam 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Bellapais Manastırı’nda resital verecek.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Gülseren Sadak’ın resitali saat 20.30’da başlayacak.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstleniyor.
Bilet satış noktaları: Tüm Deniz Plaza’lar ve Deniz Shop’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans