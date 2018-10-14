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Nar Panayırı Bugün Yapılıyor
13 Ekim 2018 Cumartesi Saat 19:04

Nar Panayırı Bugün Yapılıyor

Güneşköy’de ilk kez Nar Panayırı düzenleniyor. Panayır bugün saat 15.00’te başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından saat 16.30’da Akder - Akçay Kültür Sanat Derneği Halk Dansları ekibi halk dansları gösterisi gerçekleştir

Güneşköy’de ilk kez Nar Panayırı düzenleniyor.

Panayır bugün saat 15.00’te başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından saat 16.30’da Akder – Akçay Kültür Sanat Derneği Halk Dansları ekibi halk dansları gösterisi gerçekleştirecek.

18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyonu Müzik Koro’su saat 17.00’de, Dokad Ritm Grubu saat 17.20’de sahne alacak.

Ayder Modern Dans ve Dansçı Gösterilerinin ardından Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Grubu 17.55’te sahneye çıkacak.

Çocuklar için balon bükme ve yüz boyama oyunlarının da yer alacağı panayırda, 18.40’ta Güzelyurt Türk Halk Müziği ekibi, saat 20.00’de Grup Baria konser verecek.

Birinci Güneşköy Nar Panayırı Tombala Çekilişi 21.30’da yapılacak.

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