Özersay: Doğal Zenginlikler İşbirliği İçinde Kullanılmalı

Türkiye Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya giden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay temaslarına başladı.

Özersay Ankara’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti çerçevesinde ilk olarak mevkidaşı Çavuşoğlu ile birlikte mezun oldukları Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset Sempozyumu’na katıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, sempozyumda yaptığı konuşmada Guterres raporunda Doğu Akdeniz’deki doğalgaz konusuna da işaret edildiğini belirterek önümüzdeki dönemde sınanacak olan şeyin uluslararası toplumun Doğu Akdeniz’de bir işbirliği isteyip istemediği yönündeki samimiyeti olduğunu söyledi.

Özersay, Doğu Akdeniz için arzu ettikleri şeyin bu bölgede artık mülteci sorunlar ile insani krizlerin son bulması ve doğal zenginliklerin işbirliği içinde tam anlamıyla karşılıklı bağımlılık yaratacak şekilde kullanılması olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay,konuya ilişkin şunları kaydetti:

“İdeal olan kapsamlı çözüm bağlamında bunun olmasıdır. Ama 50 yıldan sonra eğer kapsamlı çözüm olmuyorsa veya gecikiyorsa bunun kapsamlı çözüm beklenmeden taraflar arasında elde edilmesidir. Bölgede çatışma riskini azaltacak olan istikrarsızlığı ortadan kaldıracak olan şey tam da ekonomik bağlamda işbirliği ve karşılıklı bağımlılığın ortaya çıkmasıdır. Bunun için de kuşkusuz diyalog ve vizyon gerekir. Önümüzdeki dönemde bunu hep birlikte ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte başarabileceğimize inanıyorum.”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sempozyumdaki konuşmasında, Kıbrıs’ta sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmanın kendileri için anlamlı olmadığını; müzakerelerin sonuç alıcı olması gerektiğini vurguladı.

Türk tarafının Ada etrafında sondajlarını sürdüreceğini de kaydeden Çavuşoğlu, “Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır” dedi.