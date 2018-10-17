Çaluda Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti

HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Türkiye’den gelen Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası ’den bir heyeti kabul etti.

Diyanet–Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar başkanlığındaki heyete Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

Din-Gör-Sen’in 5. Genel Kurulu için adaya gelen heyet Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede KKTC ve TC arasında yapılacak işbirlikleri konuşuldu, görüş alışverişi yapıldı.

Ziyaretin ardından Çaluda Kıbrıs’ın ünlü el işlerinden Lefkara işini takdim etti.