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Harmancı, Kudüs’Ten Gelen Heyete Lefkoşa’Yı Anlattı
16 Ekim 2018 Salı Saat 13:43

Harmancı, Kudüs’Ten Gelen Heyete Lefkoşa’Yı Anlattı

Lefkoşa Türk Belediyesi( LTB) Mehmet Harmancı bugün(16 Ekim Salı) Dr. Dahlia Scheindlin Başkanlığındaki İsrail’in Kudüs şehrinden gelen heyeti kabul etti. Aralarında gazeteci, araştırmacı, sivil toplum liderleri ve şehir planlamacılar

Lefkoşa Türk Belediyesi Mehmet Harmancı bugün Dr. Dahlia Scheindlin Başkanlığındaki İsrail’in Kudüs şehrinden gelen heyeti kabul etti. Aralarında gazeteci, araştırmacı, sivil toplum liderleri ve şehir planlamacılarının ve IPCRI ile Konrad Adenauer Vakfı yöneticilerinin bulunduğu heyeti kabul eden Başkan Harmancı, heyete hem LTB ve Kıbrıstaki çözüm süreci hakkında bilgi verdi hem de olası çözüm durumunda başkent Lefkoşa için atılması gereken adımlarla ilgili düşüncesini anlattı.

İsrail ve Filistinli uzmanların Lefkoşa ile ilgili yaptıkları çalışmadan dolayı Kıbrıs’a gelen uzman heyet Başkan Harmancı’ya bölünmüş şehir olan Lefkoşa’nın tarihi, mevcut durumu, ikili ilişkiler, sosyal ve siyasi ilişkiler hakkında sorular sorup bu konularla ilgili detaylı bilgi alırken görüşmede  olası bir anlaşma durumunda, Lefkoşa’nın gelecek durumu ile ilgili görüşler de ifade edildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı geçmişte yaşanan olayların her iki toplum üzerinde de bıraktığı psikolojik travmalardan bahsederek her toplumun kendi yüzleşmesini yapması gerekliliğini ve bunun barış inşaası için oldukça önemli olduğunu belirtti. Olası bir çözüm durumuna bugünden hazırlanmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Harmancı, “Lefkoşa’nın ortak bir vizyonla, trafik, hava kalitesi ve altyapıları gibi eşit düzeye gelebilmesi için her türlü işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz.” dedi.

Güney Kıbrıs’ın AB’ye girmesi ile, altyapısal fonlarından faydalanma şansına eriştiğini ve Kuzey’in bu fonlardan faydalanamamasının ciddi bir eşitsizlik yarattığı eleşirisini de heyetle paylaşan Başkan Harmancı, Lefkoşa’nın her iki tarafına da eşit avantajların sağlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

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Harmancı, Kudüs’Ten Gelen Heyete Lefkoşa’Yı Anlattı Haberi

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