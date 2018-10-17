Kaçak Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü

İzmir’de kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu 22 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

Yaralı sayısının ise 12 olduğu belirtildi.

Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz, hastane polisine verdiği ilk ifadede, ’09’ Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00’te Söke’den yola çıktığını, Sazlıköy’ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk otobanına girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söyledi.

Kamyonda kaç kaçak göçmenin olduğu henüz bilinmiyor.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Aydın’dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay’a devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.