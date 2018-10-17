- Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
- K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
- Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
- “Sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’De
- Eğitim Temalı Satranç Turnuvası
- Töre Türkiye’Den Gelen Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
- Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
- Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
- 58 Okçu Yarıştı
- Çaluda Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis
- Özersay: Doğal Zenginlikler İşbirliği İçinde Kullanılmalı
- Microsoft’Un Kurucularından Paul Allen Öldü
- Çavuşoğlu: Kıbrıs’Ta Sondajlarımızı Sürdüreceğiz
- Harmancı, Kudüs’Ten Gelen Heyete Lefkoşa’Yı Anlattı
- Büyükkonuk’Ta Bugün Eko-Gün Vardı
- Brtk İle Ktff Arasında Maç Yayınları Konusunda İşbirliği Protokolü İmzalandı
- Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
- Kaçak Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü
- Sağlıklı Beslenme Konuşulacak
- İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Göçmen Krizi
- İran: Petrol Fiyatlarının Düşmesini İstiyorsanız Yaptırımları Kaldırın
- 16.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Devam Ediyor
- Maatkabylov, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
- Pasifik’te İki Büyük Deprem
- Ktff İle Brtk Arasında Protokol İmzalandı
- Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
- Akıncılar Köy Meydanı Bugün Şenlendi
- Piyanist Sadak’In Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’Nda
- Yamaç Paraşütçülerimiz 2.oldu
- Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- Elvan: İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz
- Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
- Mtg Yeni Tesisine Kavuştu
- Aselsan Akademi Çalıştayı Başladı
Gerileri
- Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
- Büyükkonuk’Ta Bugün Eko-Gün Vardı
- Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
- 16.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Devam Ediyor
- K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
- Brtk İle Ktff Arasında Maç Yayınları Konusunda İşbirliği Protokolü İmzalandı
- Maatkabylov, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
- Ktff İle Brtk Arasında Protokol İmzalandı
- 58 Okçu Yarıştı
- Sağlıklı Beslenme Konuşulacak
- Eğitim Temalı Satranç Turnuvası
- Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
- Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis
- Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
- Pasifik’te İki Büyük Deprem
- Microsoft’Un Kurucularından Paul Allen Öldü
- İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Göçmen Krizi
- Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
- Kaçak Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü
- Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
Karakter boyutu :
16 Ekim 2018 Salı Saat 13:44
Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi” dedi. Erdoğan, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi” dedi.
Erdoğan, ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, “Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi.” değerlendirmesini yaptı.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür.” ifadesini kullandı.
Bu haber toplam 1551 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
- Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- Dün En Çok Yağmur Ziyamet’E Düştü
- Özyiğit “Isesco 13. Eğitim,bilim Ve Kültür Genel Konferansı”Na Katıldı
- Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Sürüyor
- E-Kimlik Hizmet Ağı, Lefkoşa Kaymakamlığı’Nda Devreye Giriyor
- “1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’Da
- Sevimli Dostlar İçin Lefkoşa Hayvan Barınağı’Nda Cumartesi Buluşuluyor
- » Darryl James Palmer Ydü ‘De..!
- » Maç Naklen Yayınına Devam
- » K-Pet Liglerinde 4.hafta Hakemleri Açıklandı
- » Aselsan Akademi Çalıştayı Başladı
- » Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
- » E-Kimlik Hizmet Ağı, Lefkoşa Kaymakamlığı’Nda Devreye Giriyor
- » Michael Kasırgası’Nın Bilaçosu Artıyor: 13 Ölü
- » Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
- » “Sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’De
- » Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
- » K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
- » Weber: Türkiye Hiçbir Zaman Ab’Ye Üye Olamaz
- » Eğitim Temalı Satranç Turnuvası
- » Töre Türkiye’Den Gelen Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
- » Imf Küresel Büyüme Beklentilerini Düşürdü
- » Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
- » Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
- » Trump, Rahip Brunson’U Bugün Ağırlayacak
- » Açılış Kokteyli Yapıldı
- » Abd’Li Rahip Brunson, 4. Kez Hakim Karşısında
- » Türkiye’De 2019 Yılı Yatırım Programı’Na Yeni Proje Alınmayacak
- » Ak Parti’Li Yazıcı’Dan Brunson Kararıyla İlgili Açıklama
- » Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Sürüyor
- » Hindistan’Da Toprak Kayması
- » Bisiklet Tutkunları Seminerde Buluşuyor
- » Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
- » Tc Cumhurbaşkanlığı’Ndan Rahip Brunson Açıklaması
- » Mtg Yeni Tesisine Kavuştu
- » Makenzi Plajındaki Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı
- » Tc Dışişleri Bakanlığı’Ndan Tepki!
- » Suudi Arabistan’In İstanbul Başkonsolosluğu Önündeki Bekleyiş Sürüyor
- » Endonezya’Da Şiddetli Yağış: 22 Ölü
- » Yamaç Paraşütçülerimiz 2.oldu
- » Hindistan’Da Domuz Gribi 56 Can Aldı
- » 17. Zeytin Festivali, Bu Akşam Bülent Ortaçgil Konseriyle Tamamlanıyor
- » Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
- » K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
- » Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
- » “Sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’De
- » Eğitim Temalı Satranç Turnuvası
- » Töre Türkiye’Den Gelen Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
- » Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
- » Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
- » 58 Okçu Yarıştı
- » Çaluda Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis
- » Özersay: Doğal Zenginlikler İşbirliği İçinde Kullanılmalı
- » Microsoft’Un Kurucularından Paul Allen Öldü
- » Çavuşoğlu: Kıbrıs’Ta Sondajlarımızı Sürdüreceğiz
- » Harmancı, Kudüs’Ten Gelen Heyete Lefkoşa’Yı Anlattı
- » Büyükkonuk’Ta Bugün Eko-Gün Vardı
- » Brtk İle Ktff Arasında Maç Yayınları Konusunda İşbirliği Protokolü İmzalandı
- » Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
- » Kaçak Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü
- » Sağlıklı Beslenme Konuşulacak
- » İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Göçmen Krizi
- » İran: Petrol Fiyatlarının Düşmesini İstiyorsanız Yaptırımları Kaldırın
- » 16.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Devam Ediyor
- » Maatkabylov, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
- » Pasifik’te İki Büyük Deprem
- » Ktff İle Brtk Arasında Protokol İmzalandı
- » Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
- » Akıncılar Köy Meydanı Bugün Şenlendi
- » Piyanist Sadak’In Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’Nda
- » Yamaç Paraşütçülerimiz 2.oldu
- » Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- » Elvan: İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz
- » Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
- » Mtg Yeni Tesisine Kavuştu
- » Aselsan Akademi Çalıştayı Başladı
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans