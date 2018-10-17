Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü…

Gıda Mühendisleri Odası, gün nedeniyle; “Gıdalarımızı boşa harcamayalım, atmayalım. Daha az kaynak kullanarak daha fazla üretim yapalım. Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme yöntemi seçelim. Açlığa karşı mücadele edelim” çağrısında bulundu.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can, gün dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, açlığa karşı mücadele için gıdayı sürdürülebilir şekilde yetiştirmenin ve doğal kaynakları akıllıca kullanarak aynı alandan daha çok ürün elde edecek pratik yöntemleri benimseyip geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

Can, 16 Ekim Dünya Gıda Günü Mesajını ülke toprakları için de benimsemek ve globalleşen bilincin parçası olmak zorunda olduklarına işaret ederek, gezegenin global bilinçle yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyanın gıdanın erişilebilirliğini tüm insanlar ve canlılar için tartışırken ülkede bugün halen gıdanın güvenliğinden şüphe duyulduğunu ifade eden Can, ülkede “Genel Gıda ve Yem Yasası”nın ilgili diğer yasalar ve tüzükler ile yasal çerçevenin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sıdıka Can, ülkedeki gıda sektörünün gelişmesi için ayrıca kırsal kesim üreticilerinin ve sanayicilerin desteklenmesi, yerel ürünlerin geliştirilmesinin ve tüketiminin teşvik edilmesinin, tarladan çatala olan süreçteki gıda zincirinde ilgili meslek gruplarının en iyi şekilde koordine edilerek her aşamada etkin kontrolün sağlanması ve sonuçların da şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılarak tüketicinin yerel gıdalara karşı güveninin yeniden kazanılması gerektiğini ifade etti.