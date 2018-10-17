17 Ekim 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis
16 Ekim 2018 Salı Saat 13:44

Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis

Kızıldeniz Ceza Mahkemesi Ağustos 2017'de Mısırlı mühendis el Hannavi'yi öldürmekle suçlanan bir İtalyan turist için 3 yıl hapis cezası verdi. Mısır'da, geçen yıl bir Mısır vatandaşını öldürmekle suçlanan İtalyan

Kızıldeniz Ceza Mahkemesi Ağustos 2017’de Mısırlı mühendis el Hannavi’yi öldürmekle suçlanan bir İtalyan turist için 3 yıl hapis cezası verdi.

Mısır’da, geçen yıl bir Mısır vatandaşını öldürmekle suçlanan İtalyan turist 3 yıl hapse mahkum edildi.

Mısır’ın devlet gazetelerinden Ahram’ın haberine göre, Kızıldeniz Ceza Mahkemesi, Ağustos 2017’de Mersa Alem kentinde Mısırlı mühendis Tarık el-Hannavi’yi öldürmekle suçlanan Leonardo Ivan isimli İtalyan turiste 3 yıl hapis cezası verdi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

“İnşaat halindeki bir tatil köyünde denize açılmasına izin vermeyen Mısırlı bir mühendisi öldürünceye kadar dövmekle” suçlanan Ivan, Mısır polisi tarafından 10 Ağustos 2017’de yakalamıştı. Hurgada Sulh Ceza Mahkemesi, Eylül 2017’de Ivan’ı kefaletle serbest bırakmış ancak ülke dışına çıkış yasağı getirmişti.

Bu haber toplam 154 defa okunmuştur
Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Göçmen Krizi
İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın, "Fransa'nın Afrikalı göçmenleri, İtalya sınırına bıraktığı" iddiası üzerine, ülkedeki Fransız büyükelçiden izahat istediği bildirildi.İtalyan ANSA ajansının haberine göre,...
Microsoft’Un Kurucularından Paul Allen Öldü
Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucularından Paul Allen, ABD'nin Seattle kentinde 65 yaşında hayatını kaybetti. Allen'in sahibi olduğu yatırım firması Vulcan'dan yapılan açıklamada, "Microsoft'un kurucularından...
Pasifik’te İki Büyük Deprem
Pasifik Okyanusu'nun güney doğusunda yer alan Yeni Kaledonya'da yarım saat arayla 6.3 ve 6.4 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi iki sarsıntının da bir risk oluşturmadığını açıkladı.Pasi...
Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü... Gıda Mühendisleri Odası, gün nedeniyle; “Gıdalarımızı boşa harcamayalım, atmayalım. Daha az kaynak kullanarak daha fazla üretim yapalım. Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme yöntemi seçe...
Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis
Kızıldeniz Ceza Mahkemesi Ağustos 2017'de Mısırlı mühendis el Hannavi'yi öldürmekle suçlanan bir İtalyan turist için 3 yıl hapis cezası verdi. Mısır'da, geçen yıl bir Mısır vatandaşını öldürmekle suçlanan İtalyan ...
Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'la kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında görüştüğünü açıkladı. Trump, Selman'ın Kaşıkçı iddialarını reddettiğini belirtti. Trump, Kral Selman'ın Kaşıkçı&...
Trump, Rahip Brunson’U Bugün Ağırlayacak
Yargılandığı davada verilen kararın ardından serbest kalan ve Türkiye’den Almanya’ya giden Rahip Brunson’u havaalanında ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell karşıladı. Brunson karşılamada ABD bayrağını öptü. ABD’ne do...
İtalya’Da Öğrenciler Hükümetin Eğitim Planını Protesto Etti
İtalya'da öğrenciler, başkent Roma başta olmak üzere 50 şehirde hükümetin eğitim fon planlarındaki kesintiyi protesto eden gösteriler düzenledi. İtalya'da öğrenciler, ders kitaplarının ciddi güncellemelerden geçmemiş olması...
Michael Kasırgası’Nın Bilaçosu Artıyor: 13 Ölü
ABD'nin güneydoğusunda etkili olan ve önceki gün tropik fırtına halini alan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Eyalet yönetimlerinden yapılan açıklamalarda, kasırga ve yol açtığı su baskınlar...
Hindistan’Da Domuz Gribi 56 Can Aldı
Hindistan'nın Mumbai kentinde, 12 gün içinde 56 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti. Hindistan'da yerel basındaki haberlere göre bu ay, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 56 kişi öldü. Diğer yandan H1N1 virüsü...
Putin: Rusya, Türkiye İle İdlib’de Dayanışma İçinde
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türk ortaklarımızla dayanışma içinde çalışıyoruz,Soçi tatbikatını son derece ciddiye aldıklarını, yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, her halükarda, çeşitli radikal grupların militanlarının...
Kerkük’te Eş Zamanlı İki Bomba İnfilak Etti
Irak'ın Kerkük kent merkezindeki iki ayrı semtte bombalı araçlarla düzenlenen eş zamanlı iki saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Irak'ın Kerkük kent merkezindeki iki ayrı semtte bombalı araçlarla düzenlenen eş zaman...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans