58 Okçu Yarıştı

Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen minik-yıldız-genç ve yeni başlayanlar okçuluk yarışmasının üçüncüsü Pazar günü yapıldı.

KKTC Okçuluk Federasyonu Atatürk Spor kompleksi Okçuluk açık alanında gerçekleştirilen 3. Minik-Yıldız-Gençler ve yeni başlayan Makaralı Yay minikler, Olimpik Yay Minik kız-Erkek, Olimpik Yay Yıldız kız-Erkek, Olimpik Yay Genç Kız-Erkek ve Yeni Başlayan Makaralı Kız-Erkek sporcuların katıldığı yarışma 58 yarışmacının katılımı ile gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren 24 sporcuya ödülleri Federasyon ve Kulüp yetkilileri tarafından verildi.

Dereceye Giren Sporcular:

Süper Minik Kız 7-8

Damla Akar

Melinay Yağız

Süper Minik Erkek 7-8

Algın Kömürcüler

Ege Bahçeci

Kuzey Deniz

Minik Kız/Erkek 9-10

Işık Tez

Yağmur Abiç

Şerife Keleş

Berkin Altındağlı

Hasan Bilgehan

Erdem Hırka

Yıldız Kız/Erkek 11-14

Ceren Bulancak

İdal Kutluhan

Sedef Kervanlı

Çetin Erdinç

Pertev Direnç

Memduh Tunç

Genç Kız 15 -17

Pembe Uluç

Meryem Boran

Müge Topuz

Genç Erkek

Eray Merttürk

Berkant Akdemir

Melih Yağız