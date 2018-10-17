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Ktff İle Brtk Arasında Protokol İmzalandı
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında futbol maçlarının naklen yayınıyla ilgili protokol imzalandı. BRTK binasında saat 10.00’da imzalanan protokole BRTK Müdürü Aysu Basri Akter ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza koydu.
Protokol gereğince hafta içinde oynanacak gece maçları BRT 2‘den, hafta sonu oynanacak gündüz maçları BRT 1 HD kanalından naklen yayınlanacak.
BRT 2 kanalının en fazla 1 ay içerisinde HD yayına geçmesiyle birlikte bütün maç yayınları BRT 2 kanalından aktarılacak.
KTFF, BRTK’dan yayın hakları için telif hakkı istemeyecek, BRTK haber ve görüntü talep eden özel yayın kuruluşlarından 5 dakikalık görüntüler için aylık 1000 TL + KDV ücret alacak. Ücreti özel kanallar adına KTFF, BRT’ye aylık olarak ödeyecek.
Sertoğlu: “Amacımız halkın daha kaliteli hizmet alması”
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu protokol imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, iki kurum arasında tartışmalar yaşandığını fakat kimseyle kavga etme niyetinde olmadıklarını, amacın halkın daha kaliteli hizmet alması olduğunu söyledi.
Sertoğlu, BRT Müdürü’yle geçtiğimiz hafta görüşme yaptıklarını ve gösterdiği iyi niyet için kendisine teşekkür ettiğini belirterek, yayın akışlarıyla ilgili sorunların BRT’nin kendi içinde çözüldüğünü, BRT 2’nin de gelişmesi, kalitesinin yükseltilmesi adına ellerinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti.
BRT HD’deki kalitenin BRT 2’de de olmasını istediklerini söyleyen Sertoğlu, tüm dünyaya maçların bu kanallardan aktarıldığını, tek isteklerinin bu maçların Türkiye’ye, dünyaya ve ada içindeki futbolseverlere en iyi şekilde ulaşması olduğunu ifade etti.
Akter: “Daha fazla kamera desteğiyle maç yayını yapılması için çalışıyoruz”
BRTK Müdürü Aysu Basri Akter de sürecin kötü ve gergin başlamasına rağmen şu an her iki kurumun geldiği noktanın bundan sonraki iş birliklerinin geliştirilmesi adına da en uygun nokta olduğunu ifade etti.
BRTK’da yeni dönemin akış çalışmalarını yaparken, maç izleyici kitlesinin ve sporun ne kadar zor koşullarda yapılıp, gençlerin mücadelesinin bilincinde bunların yapıldığını, BRT 2’de bir tematik kanal arayışının Yönetim Kurulu düzeyinde de konuşulduğunu belirtti.
Bir ay içerisinde BRT 2 yayınlarının HD olarak aktarılması altyapı projelerinin tamamlanarak önümüzdeki dönemde yine HD olarak ilerlemesi gibi bir hedefleri olduğunu aktaran Akter, bir tek futbol değil; diğer spor aktivitelerinin de seyrinin BRT 2’de olması çalışmasının yürütüldüğünü bildirdi.
Futbol Federasyonu’nun bu konuda ciddi bir desteği olduğunu ifade eden Akter, bu anlamda BRT’nin yapacağı çalışmaların ülke gençliğinin motivasyonun artıracağını da belirterek, gençlerin sporda yaşadıklarının Kıbrıs sorununun en iyi özetlenmiş hali olduğunu kaydetti.
Sertoğlu’nun bu konuda gösterdiği mücadeleyi takdirle karşıladığını dile getiren Akter, Kurum olarak buna bir katkıları olmasının mutluluk verici olacağını söyledi. Daha fazla kamera desteğiyle maç yayını yapılması için de bir çalışmaları olduğunu belirten Akter, bu maçların telif haklarıyla ilgili Federasyon’un herhangi bir ücret talebi olmaması, ayrıca KTFF’nin özel kanallara da maç görüntülerinin yayını konusunda destek vermesinin önemli olduğunu dile getirdi.
Bu güç birlikteliğiyle daha ileri bir noktaya gelinebileceğine inandığını söyleyen Akter, bu alanda yapılacak her türlü çalışma ve katkının ülke sporuna ve sporcusuna destek yanında, toplumun var olma ve tutunabilme mücadelesine destek olacağının bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.
Akter, söz konusu sözleşmenin ileri seviyede bir iş birliğinin başlangıcı olmasını ve hayırlı olmasını diledi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans