- Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
- K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
- Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
- “Sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’De
- Eğitim Temalı Satranç Turnuvası
- Töre Türkiye’Den Gelen Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
- Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
- Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
- 58 Okçu Yarıştı
- Çaluda Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis
- Özersay: Doğal Zenginlikler İşbirliği İçinde Kullanılmalı
- Microsoft’Un Kurucularından Paul Allen Öldü
- Çavuşoğlu: Kıbrıs’Ta Sondajlarımızı Sürdüreceğiz
- Harmancı, Kudüs’Ten Gelen Heyete Lefkoşa’Yı Anlattı
- Büyükkonuk’Ta Bugün Eko-Gün Vardı
- Brtk İle Ktff Arasında Maç Yayınları Konusunda İşbirliği Protokolü İmzalandı
- Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
- Kaçak Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü
- Sağlıklı Beslenme Konuşulacak
- İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Göçmen Krizi
- İran: Petrol Fiyatlarının Düşmesini İstiyorsanız Yaptırımları Kaldırın
- 16.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Devam Ediyor
- Maatkabylov, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
- Pasifik’te İki Büyük Deprem
- Ktff İle Brtk Arasında Protokol İmzalandı
- Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
- Akıncılar Köy Meydanı Bugün Şenlendi
- Piyanist Sadak’In Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’Nda
- Yamaç Paraşütçülerimiz 2.oldu
- Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- Elvan: İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz
- Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
- Mtg Yeni Tesisine Kavuştu
- Aselsan Akademi Çalıştayı Başladı
- Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
- Büyükkonuk’Ta Bugün Eko-Gün Vardı
- Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
- 16.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Devam Ediyor
- K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
- Brtk İle Ktff Arasında Maç Yayınları Konusunda İşbirliği Protokolü İmzalandı
- Maatkabylov, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
- Ktff İle Brtk Arasında Protokol İmzalandı
- 58 Okçu Yarıştı
- Sağlıklı Beslenme Konuşulacak
- Eğitim Temalı Satranç Turnuvası
- Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
- Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis
- Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
- Pasifik’te İki Büyük Deprem
- Microsoft’Un Kurucularından Paul Allen Öldü
- İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Göçmen Krizi
- Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
- Kaçak Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü
- Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
K-Pet Liglerinde 4.Hafta Sonuçları ve puan durumları
Lefke – Merit Alsancak Yeşilova 3 – 3
Mağusa Türk Gücü – Binatlı 4 – 1
Doğan Türk Birliği – Gençler Birliği 5 – 2
Küçük Kaymaklı – Çetinkaya 1 – 1
Yenicami – Esentepe 3 – 1
Girne Halk Evi – Gençlik Gücü 1 – 3
Cihangir – Türk Ocağı 3 – 2
Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli 3 – 1
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
K-Pet 1.Lig
Yalova – Değirmenlik 4 – 1
Göçmenköy – Mormenekşe 2 – 1
Akova – Bostancı Bağcıl 5 – 0
Karşıyaka – Yonpaş Dumlupınar 1 – 0
Ozanköy – Maraş 2 – 2
Çanakkale – Yeniboğaziçi 1 – 4
Doğancı – Düzkaya 1 – 0
Mesarya – Hamitköy 2 – 6
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
- Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
- Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- Dün En Çok Yağmur Ziyamet’E Düştü
- Özyiğit “Isesco 13. Eğitim,bilim Ve Kültür Genel Konferansı”Na Katıldı
- Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Sürüyor
- E-Kimlik Hizmet Ağı, Lefkoşa Kaymakamlığı’Nda Devreye Giriyor
- “1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’Da
- Sevimli Dostlar İçin Lefkoşa Hayvan Barınağı’Nda Cumartesi Buluşuluyor
- » Darryl James Palmer Ydü ‘De..!
- » Maç Naklen Yayınına Devam
- » K-Pet Liglerinde 4.hafta Hakemleri Açıklandı
- » Aselsan Akademi Çalıştayı Başladı
- » Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
- » E-Kimlik Hizmet Ağı, Lefkoşa Kaymakamlığı’Nda Devreye Giriyor
- » Michael Kasırgası’Nın Bilaçosu Artıyor: 13 Ölü
- » Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
- » “Sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’De
- » Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
- » K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
- » Weber: Türkiye Hiçbir Zaman Ab’Ye Üye Olamaz
- » Eğitim Temalı Satranç Turnuvası
- » Töre Türkiye’Den Gelen Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
- » Imf Küresel Büyüme Beklentilerini Düşürdü
- » Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
- » Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
- » Trump, Rahip Brunson’U Bugün Ağırlayacak
- » Açılış Kokteyli Yapıldı
- » Abd’Li Rahip Brunson, 4. Kez Hakim Karşısında
- » Türkiye’De 2019 Yılı Yatırım Programı’Na Yeni Proje Alınmayacak
- » Ak Parti’Li Yazıcı’Dan Brunson Kararıyla İlgili Açıklama
- » Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Sürüyor
- » Hindistan’Da Toprak Kayması
- » Bisiklet Tutkunları Seminerde Buluşuyor
- » Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
- » Tc Cumhurbaşkanlığı’Ndan Rahip Brunson Açıklaması
- » Mtg Yeni Tesisine Kavuştu
- » Makenzi Plajındaki Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı
- » Tc Dışişleri Bakanlığı’Ndan Tepki!
- » Suudi Arabistan’In İstanbul Başkonsolosluğu Önündeki Bekleyiş Sürüyor
- » Endonezya’Da Şiddetli Yağış: 22 Ölü
- » Yamaç Paraşütçülerimiz 2.oldu
- » Hindistan’Da Domuz Gribi 56 Can Aldı
- » 17. Zeytin Festivali, Bu Akşam Bülent Ortaçgil Konseriyle Tamamlanıyor
- » Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
- » K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
- » Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
- » “Sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’De
- » Eğitim Temalı Satranç Turnuvası
- » Töre Türkiye’Den Gelen Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
- » Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
- » Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
- » 58 Okçu Yarıştı
- » Çaluda Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis
- » Özersay: Doğal Zenginlikler İşbirliği İçinde Kullanılmalı
- » Microsoft’Un Kurucularından Paul Allen Öldü
- » Çavuşoğlu: Kıbrıs’Ta Sondajlarımızı Sürdüreceğiz
- » Harmancı, Kudüs’Ten Gelen Heyete Lefkoşa’Yı Anlattı
- » Büyükkonuk’Ta Bugün Eko-Gün Vardı
- » Brtk İle Ktff Arasında Maç Yayınları Konusunda İşbirliği Protokolü İmzalandı
- » Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
- » Kaçak Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü
- » Sağlıklı Beslenme Konuşulacak
- » İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Göçmen Krizi
- » İran: Petrol Fiyatlarının Düşmesini İstiyorsanız Yaptırımları Kaldırın
- » 16.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Devam Ediyor
- » Maatkabylov, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
- » Pasifik’te İki Büyük Deprem
- » Ktff İle Brtk Arasında Protokol İmzalandı
- » Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
- » Akıncılar Köy Meydanı Bugün Şenlendi
- » Piyanist Sadak’In Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’Nda
- » Yamaç Paraşütçülerimiz 2.oldu
- » Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- » Elvan: İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz
- » Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
- » Mtg Yeni Tesisine Kavuştu
- » Aselsan Akademi Çalıştayı Başladı
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans