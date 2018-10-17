16.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Devam Ediyor

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın birleşik konserleriyle devam edecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne alacakları konserler, bu akşam ve yarın akşam saat 20.30’da Bellapais Manastırı’ nda yer alacak.

Biletler 50TL karşılığında, Deniz Plaza’ lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve Konser Girişinden temin edilebilir.