Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 sezonunu 17 Ekim Çarşamba akşamı açıyor

17 Ekim Çarşamba akşamı “80’ler Konseri” var…

Oskay Hoca yönetiminde gerçekleşecek olan konserde Çağrı Çerkez, Eril Cambaz, Ezgi Akgürgen, Pelin Kutluba ve Süleyman Akosman solist olarak yer alacak.

Konser Büyükhan’da saat 20:30’da geçekleşecek, halka açık ve ücretsiz olacak.