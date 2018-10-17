Büyükkonuk’Ta Bugün Eko-Gün Vardı

Büyükkonuk Belediyesi ile Büyükkonuk Eko Turizm Derneği işbirliğinde 21’inci kez düzenlenen eko gün etkinliği köy meydanında yapıldı.

Gün boyu devam eden etkinlikte, Kıbrıs Türk kültürüne özgü bir çok yiyecek ve içecek satışa sunulurken, kültürel aktiviteler, dans gösterileri ile konserler de yer aldı.

Etkinliğe, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kültür, gelenek ve göreneklere sahip çıktıklarını ifade ederek, Büyükkonuk beldesini geliştirmenin ve ekonomik anlamda canlandırmanın en büyük amaçları olduğunu söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da eko gün etkinliğinin bir kesim tarafından protesto edildiğini anımsattı, “Emekten yana üreticiden yana olmak milli bir görevdir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de Bükükkonuk denilince akla Eko Gün geldiğini kaydederek, etkinliğin protesto edilmesinin doğru bulmadığını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da eko günlerin önemine değinerek, ülke kültürünün yurt dışında tanıtılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti, ülkede bulunan turistlerin böylesi etkinliklere ilgi gösterdiğini anlattı.

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de “bugün herkesin burada olmasını isterdik ancak bazı siyasi engellemeler bizi buruk bir hale getirdi” dedi…

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da böyle günleri boykot etmenin kimseye yarar sağlamayacağını belirterek, “bugünü boykot edenleri bende boykot ediyorum” ifadelerine yer verdi…

Kıbrıs konusunda da konuşan Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusunun yine alevlendirilmeye çalışıldığını anlatarak, Rumların bir anlaşmadan yana olmadığını yineledi…

Konuşmaların ardından etkinlik dans gösterileriyle devam etti.

Gün boyu devam eden etkinlikte kurulan stantlarda ülkeye özgü yiyecek ve içecekler satışa sunulurken, kültürel aktiviteler ve yerel sanatçıların konserleri de yer aldı.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun protesto edilmesi nedeniyle etkinlik, geçmiş yıllara oranla sönük geçti.

BRT