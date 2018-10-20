Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Geçitkale İle Devam Edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Geçitkale köyü ile sürdürecek.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da Geçitkale’de Ayhan Altıkat’ın arazisinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından arpa ve buğday ekimi, bakımı, hastalıklar ve zararlılarla mücadele ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 20:00’de Geçtikale Sinema Salonu’nda üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, arpa ve buğday ekiminden hasadına kadar geçen süreçle ilgili gece eğitimi verilecek.

Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.