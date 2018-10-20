Fotoğraf Bir Ustasını Kaybetti

Türkiye’de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

90 yaşında hayata gözlerini yuman Ara Güler’in ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı.

Güler, cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Duayen foto muhabiri Ara Güler’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, bazı bakanlar ve siyasetçiler de sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı.

Mesajlarda “ünlü fotoğrafçı Ara Güler geriye bıraktığı eserleriyle hep hatırlanacak” denildi.

Fotoğraflarıyla 68 yıldır zamanı durduran ve 90 yaşında vefat eden Ara Güler, birbirinden renkli kareleriyle fotoğraf dünyasının duayenleri arasına girdi.

Arşivinde 2 milyonu aşkın fotoğraf bulunan Ara Güler bir röportajında kendisini “Her zaman foto muhabiri ile fotoğrafçı birbirine karıştırılır. Biz, fotoğrafçı değiliz, foto muhabiriyiz.” şeklinde tanımlamıştı.