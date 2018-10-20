İncelemeler Tamamlandı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girmesinin ardından kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluk binasındaki çalışmaları sona erdi.

Başkonsolosluk binası ve bahçesinde incelemelerde bulunan ekipler, delil çalışması yaptı.

Toplanan deliller özel poşetlere ve kutulara konularak olay yeri inceleme aracına yüklendi.

Suudi yetkililerin de eşlik ettiği olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortak çalışma grubundaki tüm görevliler, konsolosluk binasından ayrıldı.

BU arada New York Times gazetesi, ABD’li istihbarat yetkililerinin gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın “öldürülmesinde” Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın rolü olduğuna giderek ikna olduğunu yazdı.

Haberde, Amerikalı ve Avrupalı istihbarat birimlerinin henüz kesin kanıtlar toplayamadığı ve Veliaht Prens’in Kaşıkçı’nın “öldürülmesini” ya da kaçırılıp Suudi Arabistan’a götürülmesini emredip emretmediği sonucuna varamadığı ancak ellerinde “giderek artan ikinci derecede kanıtlar olduğu” belirtildi.