Erhürman, Mersin’Deki Çalıştay’Da Konuşacak

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği “Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı bugün Mersin’de başlıyor..

Çalıştay 2 gün sürecek.

Başbakan Tufan Erhürman, Silifke Ticaret ve Sanayi Odasının davetlisi olarak dün akşam Mersin’e gitti.

Erhürman, Odanın düzenleyeceği “Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı”na onur konuğu olarak katılacak ve konuşma yapacak.

Başbakan Erhürman, çalıştayın yanı sıra Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası arasında karşılıklı işbirliği mutabakat anlaşmasının imza töreni ile istişare ve işbirliği toplantılarına da katılacak.

Çalıştay’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti de yer alacak.

Başbakan Tufan Erhürman, yarın Mersin Limanı”nda incelemede bulunmasının ardından adaya dönecek.

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