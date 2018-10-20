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Özersay,ankara Temaslarını Tamamlayarak Dün Akşam Yurda Döndü
18 Ekim 2018 Perşembe Saat 11:09

Özersay,ankara Temaslarını Tamamlayarak Dün Akşam Yurda Döndü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ankara’daki temaslarını tamamlayarak dün akşam yurda döndü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun 27’nci dönemin ilk toplantısının konuğu olan Özersay,

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ankara’daki temaslarını tamamlayarak dün akşam yurda döndü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun 27’nci dönemin ilk toplantısının konuğu olan Özersay, Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “KKTC ve Bölgesel Gelişmeler” hakkında dün TBMM Dışişleri Komisyonu’nu bilgilendirdi.

Komisyon’un basına açık bölümünde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İşleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Kıbrıs konusunda son günlerde gelişmeler yaşandığını ve BM Genel Sekreteri’nin raporunun yayınlandığına işaret etti.
Bozkır, Kıbrıs konusunda sıcağı sıcağına gelişmeleri Bakan Özersay’dan öğrenecek olmanın önemine işaret etti.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da “Dışilişkiler Komisyonu’nda ilk toplantıda Kıbrıs meselesinin ele alınıyor olması bizim açımızdan da önemli bir husustur. Davetiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Önümüzdeki dönemde TBMM Dışişleri Komisyon üyelerinin çok farklı platformlarda yapacakları görüşmeler olacağına dikkati çeken Özersay, “Kıbrıs Türk halkının dünyadan tecrit edilmiş olan hali, haksız şekilde izole edilmiş hali, maalesef bu platformların bir kısmında sesimizin duyulmasına engel teşkil ediyor. Bunun önüne geçilmesi ve bazı yerlerde de sizler aracılığıyla mesajlarımızın ulaşması düşüncelerimizin taleplerimizin ve hassasiyetlerimizin bilinmesi son derece önemli olacak.”dedi.

Özersay, “KKTC olarak geleceğe güvenle bakmak istiyoruz bugüne kadar hep bir çözüm olması yönünde bir siyasi irade ortaya koyduk. Her zaman için barışçıl bir tutum ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde de yaratıcı bazı fikirlerle sıradanlaşan sürekli kendi kendini tekrar eden kısır döngülerin içerisine hapsolmak istemiyoruz. Daha istikrarlı bir geleceğe daha güvenle bakmak istiyoruz.TC ve KKTC arasındaki ilişkilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ciddi bir müttefik ilişkisi olarak devam etmesini ve stratejik ortağımız olarak gördüğümüz her zaman yanımızda olan TC ile birlikte dış politikamızı şekillendireceğimizi açık yüreklilikle bir kez daha vurgulamak isterim.”ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ankara’daki temaslarını tamamlayarak dün akşam yurda döndü.

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Özersay,ankara Temaslarını Tamamlayarak Dün Akşam Yurda Döndü Haberi

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