Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları

Sendikal Platform bugün basın toplantısı düzenleyerek yeni eylemler açıklayacak.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem tarafından Sendikal Platform adına yapılan açıklamada, bugün saat 09.30’da KTAMS’ta Sendikal Platform tarafından basın toplantısı gerçekleştirilecek.

“Zamlar ve Hayat Pahalılığı” ile ilgili platformun eylemlilik sürecinin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.