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18 Ekim 2018 Perşembe Saat 11:10
Özersay, Tbmm Dışişleri Komisyonu’Na Hitap Etti
Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun ilk toplantısında “KKTC ve Bölgesel Gelişmeler” konulu sunum yaptı. Özersay, iki saati aşkın bir sunum gerçekleştirip Komisyon üyesi milletvekil
Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun ilk toplantısında “KKTC ve Bölgesel Gelişmeler” konulu sunum yaptı.
Özersay, iki saati aşkın bir sunum gerçekleştirip Komisyon üyesi milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Dış politikamızın daha iyi anlaşılmasını sağlamak için imkan olan her platformda çalışmaya devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.
Özersay, Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de Türk Dışişleri Bakanlığı’nda biraraya geldi.
Özersay,ayrıca KKTC Dışiişleri Bakanlığında aldıkları eğitime Ankara’da devam eden yeni diplomatları da Diplomasi Akademisi’nde ziyaret etti.
BRT
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