Pompeo Türkiye’de…

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pompeo'yu kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açı