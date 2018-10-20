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Pompeo Türkiye’de…
18 Ekim 2018 Perşembe Saat 11:10

Pompeo Türkiye’de…

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pompeo'yu kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye’ye geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pompeo’yu kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan’ın Moldova’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleşecek kabul, saat 10.00’da başlayacak.

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Pompeo Türkiye’de… Haberi

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