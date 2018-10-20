Kırım’da Okula Bombalı Saldırı: 18 Ölü

Kırım’ın liman kenti Kerç’te bir okula düzenlenen bombalı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı.

Okulun kantinine yerleştirdiği bombayı patlatan saldırganın intihar ettiği açıklandı. Olayın ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Rusya, patlamanın okulun kantinine yerleştirilen bir bombadan kaynaklandığını ve terör eylemi olarak değil, kanlı bir saldırı olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Rusya’dan gelen ilk açıklamalar olayın terör eylemi olduğu yönündeydi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin intihar ettiği ve cesedinin okulun içinde bulunduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenciler olduğu açıklandı. Kırımlı yetkililer, saldırganın 18 yaşında okulun öğrencilerinden biri olduğunu belirtiyor.

Patlamanın ardından okul ve içindeki kreş boşaltıldı. Kırım’da üç günlük yas ilan edildi.

Olayın ardından ilk yapılan açıklamalarda, patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.

Ukrayna’nın güneyindeki Kırım yarımadası 2014’te Rusya tarafından ilhak edilmişti.

NTV