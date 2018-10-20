Maraton’A Kayıtlar Başlıyor

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” maratonu için kayıtlar 26 Ekim Cuma 09.00’dan itibaren LTB binası önünde başlıyor.

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” maratonu bu yıl Turkcell ana sponsorluğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Sharaf Electronics, Nethouse, Atakom , Nicosia Finans, Şener Trading yan sponsorluğu ile Kıbrıs Genç TV televizyon sponsorluğu, Radyo Juke radyo sponsorluğu ve Under Armour giyim sponsorluğunda düzenleniyor.

Maraton için kayıtlar 26 Ekim Cuma 09.00’dan itibaren LTB binası önünde başlıyor. Maratondan elde edilecek tüm gelir ihtiyaçlı bireylere her gün bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtım aracı alımı için harcanacak.