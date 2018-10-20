Seminere Büyük İlgi

Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen Bisklet ve Sağlıklı Yaşam semineri yapıldı.

Sea Life Hotel’de gerçekleştirilen “Bisklet ve Sağlıklı Yaşam Seminer” yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Green Pedal üyeleri yanısıra tüm bisiklet severlerin de katıldığı ve Salih Yalızat tarafından verilen “Bisklet ve Sağlıklı Yaşam Seminer”e bisiklet severler büyük ilgi gösterdi. Seminerde Neden bisiklet?, Spor ve Sağlıklı Yaşam, Bisikletin Hayatımızdaki Önemi, Doğru Bisiklet Seçimi, Bisiklet ile Kilo Vermek, Doğru Beslenme, Bisiklet ve Sürüş Teknikleri gibi konu başlıkları hakkında katılımcılara bilgiler veren Salih Yalızat, Soru-cevap ve sunum şeklinde gerçekleştirilen seminerde bisiklet camiasındakiler de birbirleriyle buluşmanın keyfini yaşadı. Oldukça yararlı geçen ”Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri”

Green Pedal Bisiklet Kulübü bu etkinlikle amaçlarının sadece sürüşler düzenlemek olmadığına da vurgu yapıldı. “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız”, “Sağlık için pedal çevirmek”, “Trafikte bisikletlilerinde olduğunu farkındalığını yaymak”, “Hayatı birlikte pedal çevirerek güzelleştirdik” gibi çok çarpıcı sloganları ile yollarına devam eden Green Pedal Bisiklet Kulübü’nde güzel ve verimli bir semineri geride bırakmanın mutluluğu yaşandı.