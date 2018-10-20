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16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
18 Ekim 2018 Perşembe Saat 11:12

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın birleşik konserleriyle devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfo

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın birleşik konserleriyle devam ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne alacakları konserler, dün akşam ve bu akşam saat 20.30’da Bellapais Manastırı’ nda yer alıyor.

Festivalde ayrıca 19 Ekim Cuma akşamı Bellapais Manastırı’ nda, Deniz Plaza’ nın ev sahipliğinde “To Baroque from Paganini and Beyond” teması ile piyanist Yuliya Srarastsenkava eşliğinde ve solo olarak bir resital sunacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 16.’sı 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone Ana Sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlendi.

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