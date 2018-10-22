- Federasyon Kupası Yapıldı
- Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- Finalin Adı Ydü-Laü
- Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- Suudi Gazeteci Kaşıkçı’Nın Öldürülmesi…
- Final Rallisi 4.kez Yapılıyor
- Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
- Erdoğan: Tek Taraflı Oldu Bittiler Başarısızlığa Mahkumdur
- Ara Güler, Son Yolculuğuna İstanbul Beyoğlu’Ndan Uğurlanıyor
- 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- Aa’Nın Analizine Göre Türkiye ‘Güzelyurt Restleşmesi’ İle Akdeniz’Deki Duruşunu Pekiştirdi
- Umut Madenoğlu, Çocuklara Çağrıda Bulundu
- Kktc, 5 Kıtadan Uluslararası Öğrenci Yetiştiriyor
- Küçükoğlu 2 Gündür Kayıp
- “Ortak Vatanımızın Geleceğini, Her Şeyin Üzerinde Tutun”
- Suudi Yönetimi Kaşıkçı’Nın “Arbede Sonucu” Öldüğünü Öne Sürdü
- Türkiye Ve Kktc Enerji Bakanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
- Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı
- İş Kadınları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’Na Bağışta Bulundu
- Dev Yatırım Star Rafineri Hizmete Alınıyor
- Unesco Kaşıkçı’nın Öldürülmesini Kınadı
- Ara Güler, Son Yolculuğuna Uğurlandı
- 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- Bugün 18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü
- İncelemeler Tamamlandı
- Erhürman, Mersin’Deki Çalıştay’Da Konuşacak
- Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Geçitkale İle Devam Edecek
- Seminere Büyük İlgi
- Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları
- Kıbrıs Türkü Bir Simgesini Kaybetti
- Fotoğraf Bir Ustasını Kaybetti
- Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
- Final Rallisi 4.kez Yapılıyor
- Federasyon Kupası Yapıldı
- Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- Finalin Adı Ydü-Laü
- Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- Suudi Gazeteci Kaşıkçı’Nın Öldürülmesi…
- Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
- Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- Unesco Kaşıkçı’nın Öldürülmesini Kınadı
- Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı
- Aa’Nın Analizine Göre Türkiye ‘Güzelyurt Restleşmesi’ İle Akdeniz’Deki Duruşunu Pekiştirdi
- Dev Yatırım Star Rafineri Hizmete Alınıyor
- Türkiye Ve Kktc Enerji Bakanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
- Erdoğan: Tek Taraflı Oldu Bittiler Başarısızlığa Mahkumdur
- Ara Güler, Son Yolculuğuna İstanbul Beyoğlu’Ndan Uğurlanıyor
- 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- Suudi Yönetimi Kaşıkçı’Nın “Arbede Sonucu” Öldüğünü Öne Sürdü
Kktc, 5 Kıtadan Uluslararası Öğrenci Yetiştiriyor
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsümüzde, toplam 3 bin 111 öğrenci öğrenim görüyor. Yükseköğretimde 50 ülkeden 650 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunuyor. KKTC artık 5 kıtadan uluslararası öğrenci yetiştiriyor.” dedi.
Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün ODTÜ vizyonu ile uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite olarak kurulduğunu ifade etti.
Kuzey Kıbrıs’ın bir eğitim adası olmasının stratejik bir hedef olarak belirlenmesinin ardından ODTÜ’nün Türkiye ve KKTC tarafından davet edildiğini aktaran Kök, “ODTÜ, bu davet üzerine, Ada’nın yükseköğretim alanında markalaşmasına yardım etmek amacıyla, 2005-2006 akademik yılında öğretim faaliyetlerine başladı.” bilgisini verdi.
Kök, ODTÜ’nün, Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde çok kültürlü bir ortamda yenilikçiliği, girişimciliği ve sürdürülebilirliği temel alan bir yaklaşımla evrensel standartlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüterek yerel, bölgesel ve küresel düzeyde toplumsal dönüşüme öncülük etmeyi amaçlayan bir yaklaşımla eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttüğüne işaret etti.
Verşan Kök, 2018-2019 ders yılında, 3 bin 111 öğrenci ile öğretime başladıklarını, bu öğrencilerin 82’sinin yüksek lisans, 674’ünün ise İngilizce hazırlık öğrencisi olduğunu aktardı.
Kök, şu bilgileri paylaştı:
“ODTÜ KKTC Kampüsümüzde, şu an toplam 3 bin 111 öğrenci öğrenim görüyor. Yükseköğretimde 50 ülkeden 650 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunuyor. Öğrencilerimizin yüzde 20’sini diğer ülke vatandaşları oluşturuyor. Dolayısıyla her 10 öğrenciden 2’sinin yabancı uyruklu olduğu uluslararası bir kampüsten söz ediyoruz. Bu yıl, daha fazla ülkeden gencimiz aramıza katıldı.
İngiltere’den ABD’ye, Güney Kore’den Ruanda’ya, Mısır’dan Pakistan’a, Hindistan’dan Güney Afrika’ya dünyanın dört bir yanından üniversiteliler, en az 4 yıl kalacakları KKTC’de kültür mozaiği oluşturuyor. KKTC artık 5 kıtadan uluslararası öğrenci yetiştiriyor. Lisans öğrencilerimizin yüzde 14’ü tam, yüzde 18’i yüzde 75, yüzde 46’sı yüzde 50, yüzde 7’si yüzde 25 burslu.”
Kök, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü mezunlarının 5 kıtada çalıştığına işaret ederek, “50 ülkeden gencin mezun olup ayrıldığında hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin gönüllü elçileri olmaları için çalışıyoruz. Kampüsümüzde Kanada’dan, Japonya’dan, Avusturya’dan, Hindistan’dan akademisyenler yer alıyor.” diye konuştu.
Rektör Kök, Temmuz 2018 itibarıyla mezun sayılarının bin 922’ye ulaştığını belirterek, “Öğrencilerimizin yüzde 85’i mezun olmalarının ardından geçen ilk 6 ayda işe veya lisansüstü eğitime yerleşiyor. Mezuniyetinin üzerinden 6 ay geçen ve bilgi alınabilenlerin yüzde 75’i bir işte çalışıyor, bunların yüzde 22’si aynı zamanda yüksek lisans öğrencisi.” ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün, ODTÜ’nün akademik birikimi ile bölgenin ihtiyaç alanları için çözümler geliştirebilecek çalışmalara öncelik verdiğini sözlerine ekledi.
- Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları
- Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
- Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
- Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- Dün En Çok Yağmur Ziyamet’E Düştü
- Özyiğit “Isesco 13. Eğitim,bilim Ve Kültür Genel Konferansı”Na Katıldı
- » 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Kıbrıs Türkü Bir Simgesini Kaybetti
- » Fotoğraf Bir Ustasını Kaybetti
- » G7’Den “Kaşıkçı” Açıklaması
- » Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
- » Bugün 18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü
- » Maraton’A Kayıtlar Başlıyor
- » Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
- » K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
- » “Sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’De
- » Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
- » Eğitim Temalı Satranç Turnuvası
- » Levent Soykut Anı Turnuvası Başlıyor
- » Federasyon Kupası Yapıldı
- » Töre Türkiye’Den Gelen Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- » Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
- » Finalin Adı Ydü-Laü
- » Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- » Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
- » Honduras’Tan Abd’Ye Toplu Göç
- » Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- » Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- » Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
- » Pompeo Türkiye’de…
- » Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- » Spor Yazarları Sağlıklı Beslenmede Bilgilendirildi
- » Çavuşoğlu: Diplomasiyle Ve Barışçıl Müzakerelerle Siyasi Çözüme Ulaşmamız Lazım
- » Erkeklerde Finalistler Ydü Ve Daü
- » Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias İstifa Etti
- » Özersay, Tbmm Dışişleri Komisyonu’Nu Bilgilendirdi
- » Özersay,ankara Temaslarını Tamamlayarak Dün Akşam Yurda Döndü
- » Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis
- » 58 Okçu Yarıştı
- » Microsoft’Un Kurucularından Paul Allen Öldü
- » Çaluda Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Federasyon Kupası Yapıldı
- » Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- » Finalin Adı Ydü-Laü
- » Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- » Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- » Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- » Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- » Suudi Gazeteci Kaşıkçı’Nın Öldürülmesi…
- » Final Rallisi 4.kez Yapılıyor
- » Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
- » Erdoğan: Tek Taraflı Oldu Bittiler Başarısızlığa Mahkumdur
- » Ara Güler, Son Yolculuğuna İstanbul Beyoğlu’Ndan Uğurlanıyor
- » 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- » Aa’Nın Analizine Göre Türkiye ‘Güzelyurt Restleşmesi’ İle Akdeniz’Deki Duruşunu Pekiştirdi
- » Umut Madenoğlu, Çocuklara Çağrıda Bulundu
- » Kktc, 5 Kıtadan Uluslararası Öğrenci Yetiştiriyor
- » Küçükoğlu 2 Gündür Kayıp
- » “Ortak Vatanımızın Geleceğini, Her Şeyin Üzerinde Tutun”
- » Suudi Yönetimi Kaşıkçı’Nın “Arbede Sonucu” Öldüğünü Öne Sürdü
- » Türkiye Ve Kktc Enerji Bakanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
- » Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- » Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı
- » İş Kadınları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’Na Bağışta Bulundu
- » Dev Yatırım Star Rafineri Hizmete Alınıyor
- » Unesco Kaşıkçı’nın Öldürülmesini Kınadı
- » Ara Güler, Son Yolculuğuna Uğurlandı
- » 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Bugün 18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü
- » İncelemeler Tamamlandı
- » Erhürman, Mersin’Deki Çalıştay’Da Konuşacak
- » Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Geçitkale İle Devam Edecek
- » Seminere Büyük İlgi
- » Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları
- » Kıbrıs Türkü Bir Simgesini Kaybetti
- » Fotoğraf Bir Ustasını Kaybetti
- » Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans