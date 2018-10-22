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Kktc, 5 Kıtadan Uluslararası Öğrenci Yetiştiriyor
20 Ekim 2018 Cumartesi Saat 23:58

Kktc, 5 Kıtadan Uluslararası Öğrenci Yetiştiriyor

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, "ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsümüzde, toplam 3 bin 111 öğrenci öğrenim görüyor. Yükseköğretimde 50 ülkeden 650 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunuyor. KKTC artık 5 kıtadan uluslararası ö

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsümüzde, toplam 3 bin 111 öğrenci öğrenim görüyor. Yükseköğretimde 50 ülkeden 650 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunuyor. KKTC artık 5 kıtadan uluslararası öğrenci yetiştiriyor.” dedi.

Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün ODTÜ vizyonu ile uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite olarak kurulduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ın bir eğitim adası olmasının stratejik bir hedef olarak belirlenmesinin ardından ODTÜ’nün Türkiye ve KKTC tarafından davet edildiğini aktaran Kök, “ODTÜ, bu davet üzerine, Ada’nın yükseköğretim alanında markalaşmasına yardım etmek amacıyla, 2005-2006 akademik yılında öğretim faaliyetlerine başladı.” bilgisini verdi.

Kök, ODTÜ’nün, Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde çok kültürlü bir ortamda yenilikçiliği, girişimciliği ve sürdürülebilirliği temel alan bir yaklaşımla evrensel standartlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüterek yerel, bölgesel ve küresel düzeyde toplumsal dönüşüme öncülük etmeyi amaçlayan bir yaklaşımla eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttüğüne işaret etti.
Verşan Kök, 2018-2019 ders yılında, 3 bin 111 öğrenci ile öğretime başladıklarını, bu öğrencilerin 82’sinin yüksek lisans, 674’ünün ise İngilizce hazırlık öğrencisi olduğunu aktardı.

Kök, şu bilgileri paylaştı:
“ODTÜ KKTC Kampüsümüzde, şu an toplam 3 bin 111 öğrenci öğrenim görüyor. Yükseköğretimde 50 ülkeden 650 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunuyor. Öğrencilerimizin yüzde 20’sini diğer ülke vatandaşları oluşturuyor. Dolayısıyla her 10 öğrenciden 2’sinin yabancı uyruklu olduğu uluslararası bir kampüsten söz ediyoruz. Bu yıl, daha fazla ülkeden gencimiz aramıza katıldı.

İngiltere’den ABD’ye, Güney Kore’den Ruanda’ya, Mısır’dan Pakistan’a, Hindistan’dan Güney Afrika’ya dünyanın dört bir yanından üniversiteliler, en az 4 yıl kalacakları KKTC’de kültür mozaiği oluşturuyor. KKTC artık 5 kıtadan uluslararası öğrenci yetiştiriyor. Lisans öğrencilerimizin yüzde 14’ü tam, yüzde 18’i yüzde 75, yüzde 46’sı yüzde 50, yüzde 7’si yüzde 25 burslu.”
Kök, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü mezunlarının 5 kıtada çalıştığına işaret ederek, “50 ülkeden gencin mezun olup ayrıldığında hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin gönüllü elçileri olmaları için çalışıyoruz. Kampüsümüzde Kanada’dan, Japonya’dan, Avusturya’dan, Hindistan’dan akademisyenler yer alıyor.” diye konuştu.

Rektör Kök, Temmuz 2018 itibarıyla mezun sayılarının bin 922’ye ulaştığını belirterek, “Öğrencilerimizin yüzde 85’i mezun olmalarının ardından geçen ilk 6 ayda işe veya lisansüstü eğitime yerleşiyor. Mezuniyetinin üzerinden 6 ay geçen ve bilgi alınabilenlerin yüzde 75’i bir işte çalışıyor, bunların yüzde 22’si aynı zamanda yüksek lisans öğrencisi.” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün, ODTÜ’nün akademik birikimi ile bölgenin ihtiyaç alanları için çözümler geliştirebilecek çalışmalara öncelik verdiğini sözlerine ekledi.

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