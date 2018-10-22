22 Ekim 2018 Pazartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
20 Ekim 2018 Cumartesi Saat 23:59

Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorunun en kritik günlerinden geçtiğini kaydederek, “Geçmişte birçok badireler atlattık, birçok sıkıntılar yaşadık ama hiçbiri bugünkü kadar karmaşık olmadı. Bu nedenle süreci tehlik

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorunun en kritik günlerinden geçtiğini kaydederek, “Geçmişte birçok badireler atlattık, birçok sıkıntılar yaşadık ama hiçbiri bugünkü kadar karmaşık olmadı. Bu nedenle süreci tehlikeli buluyorum” dedi.

“Ortaya çıkan kaos da göstermektedir ki Kıbrıs sorunun çözümü son derece acildir, beklemeye tahammülü yoktur” şeklinde konuşan Talat, “Çünkü bekledikçe neyin nereye gideceği belli değil. Bu sadece liderlikler bazında değil, toplumlar bazında da böyle. Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının geçmiş yıllardaki tutumlarını, görüşlerini düşünün. O kadar ciddi değişiklikler yaşanıyor ki… İşte bu değişiklikler bizleri istenmeyen noktalara götürmeden Kıbrıs sorunun bir an önce çözümlenmesi bir gerekliktir. Şarttır” şeklinde konuştu.

Rum Yönetimi eski lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununun çözülmesinin elzem olduğunun açık olduğunu kaydederek, “İster Kıbrıslı Rum ister Kıbrıslı Türk; Taksim ve iki devletle flört edenler bana göre vatana ihanet eder. Benim görüşüme göre, bizim sorunumuzu ikili ve üçlü işbirlikleri çözmez.” dedi.

“Halk unsuru birleşmeli ve Kıbrıs’ın kaderini eline almak için en güçlü şekilde hareket etmeli” açıklamasında bulunan Hristofyas, “Kıbrıs sorununun gerçek iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözülmesinde iyi niyet göstermeli” şeklinde konuştu.

Talat ve Hristofyas, Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, DAÜ-SEN, KOOP-SEN’in bugün Ledra Palas yanındaki Chateau Status’da düzenlediği “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması”nda konuştu.

İlk sözü Hristofyas aldı. Sağlık nedenleriyle konuşmakta güçlük çektiğini belirten Dimitris Hristofyas, konuşmasını kürsünün yanına getirilen sandalyeye oturarak yaptı.

“İki toplumun nihai zaferine varana, vatanımızın kurtuluşuna, işgalin ve genel olarak bölünmüşlüğün prangalarından kurtulana kadar önümüzde büyük mücadeleler var” diyen Hristofyas, sendikal örgütlere bu etkinliği düzenlediği için teşekkür etti.

Hristofyas, “Bu inisiyatifi, işgalden, emperyalizm prangalarından kurtulmak isteyen her Kıbrıslı vatanseverin yeni tehlikeli çıkmazdan kaygı yükselttiği bir dönemde alıyorsunuz” şeklinde konuştu.
“Durumun ne kadar tehlikeli ve ülkemizin kesin taksime ne kadar yakın olduğunu anlamak için çok da öngörülü olmaya gerek yok” diyen Hristofyas şöyle devam etti:

“Crans Montana çıkmazından sonra bir yılı aşkın durağanlıktan ve iki toplum liderinin ve Türkiye’nin, uzun yıllardan beridir uzlaşılmış iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinin ve Guterres Çerçevesi’nin tamamen dışındaki tezlerindeki ısrarından saptanabilir. BM Genel Sekreteri’nin son raporu tek başına anlatıyor. Çıkmaz ilan edilmemekle birlikte, iki taraf belki yakın gelecekte sağduyulu tavır güder diye devam etsin de BM kararları ve Genel Sekreter’in kesin çözüm çerçevesi, temelinde bir çaba başlasın diye ümitsiz bir çaba harcıyor.

Mustafa Akıncı’nın, federasyon konuşurken, federasyonun bütün organlarında Kıbrıs Türk oyundaki ısrarı, pratikte uygulanırsa, konfederasyona sürükleyecek. Nikos Anastasiadis tarafından gevşek federasyon tezinin yeniden gündeme getirilmesi, Sayın Akıncı’nın arzu ettiği; bütün organlarda bir Kıbrıs Türk oyu çaresi ile hiçbir alakası yoktur. Türkiye fırsatı yakaladı ve kendi iki devlet hedeflerini ileri götürdü ki bu gerçek dışıdır.

Türkiye tarafından federasyon çözümünden yana olan Akıncı’nın dışlanması ve Sayın Özersay’ı gerçek ardılı olarak öne çıkarma çabasına, ben böyle okuyorum, şahit oluyoruz. Derviş Eroğlu ile Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinde yer aldığımdan, bunu birinci elden biliyorum.”
“Kıbrıs sorununun gerçek iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözülmesinde iyi niyet göstermelidir” diyen Hristofyas şöyle devam etti:
“Bilindiği gibi halihazırda Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde var olan hidrokarbonlar, Kıbrıs ve Kıbrıs sorununun çözümü açısından altın elmadır.

Türkiye, güya Kıbrıslı Türklerin haklarının hesaba katılması bahanesiyle, hidrokarbonları öcü göstererek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tehdit ediyor. Türkiye, hidrokarbonlardan edinilecek karın her iki topluma pay edilmesi konusunda Mehmet Ali Talat’la vardığımız yakınlaşmayı hayata geçirmek istiyorsa masaya oturmalı ve Kıbrıs sorununun gerçek iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözülmesinde iyi niyet göstermelidir. ‘Sayın Anastasiadis Kıbrıs sorunu çözülmeden ve Kıbrıslı Türkler müdahil olmadan hidrokarbonlardan tek yanlı istifadenin ateşle oynamak olduğunu anlamalıdır’ diyor.”

Hristofyas, şunları da ekledi:
“Benim görüşüme göre, bizim sorunumuzu ikili ve üçlü işbirlikleri çözmez. Sonunda, emperyalistleri evimizin içine sokacağımız açıktır. Kıbrıs’ın hatırına veya Kıbrıs nedeniyle NATO müttefiklerine savaş açmaları da söz konusu değildir.

Türkiye de içerisinde bulunduğu ekonomik krizi göğüslemek ve Avrupa’ya yakınlaşmak istiyorsa Kıbrıs sorununu, Kıbrıslı Rum-Kıbrıslı Türk, Kıbrıs halkının tamamına saygılı biçimde çözmelidir. Müdahale hakkı, garantiler ve asker varlığının hiçbir şekilde çağdaş federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yeri yoktur.

“Biz, yabancı asker varlığını geçersiz kılan ve Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenliğinin polisin yetkisine veren yakınlaşmalara vardık. Şimdi bütün bunlar maalesef her iki tarafça da iptal ediliyor” şeklinde konuşan Dimitris Hristofyas şunu ekledi:
“BM Barış Gücü’nün Ada’dan çekilmesi tehlikesinin bulunduğu, gerçekten kritik bir kavşakta bulunuyoruz. Kıbrıs sorununun çözülmesinin elzem olduğu açıktır. İster Kıbrıslı Rum ister Kıbrıslı Türk; Taksim ve iki devletle flört edenler –bana göre- vatana ihanet eder.

İki toplumun çözümden yana olan güçleri olarak birleşmemiz, Kıbrıs sorununu mevcut şartlar altında olabildiğince adil, işleyebilir çözümü ileri götürülmesi için Kıbrıs sorununu yönetenlere, Türkiye’deki yöneticilerin ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine baskı yapmak için dişimizle ve tırnağımızla mücadele etmemiz şarttır. Sayın Anastasiadis, kendi partisi DİSİ’nin yetkililerinin bile kendisini eleştirdiği gibi iki devlet çözümüyle flört ediyorsa tavrını değiştirmesi ve Glafkos Kleridis’in yeminini hatırlaması gereklidir. İki bölgeli iki toplumlu federasyon yoktan var olmadı. Cunta ve EOKA-B’nin faşist darbesi ve Kıbrıs Rum toplumu içerisindeki ‘sağın’ irredantizmi yüzünden kabul edilen bir uzlaşının sonucudur. Bu, Türkiye’nin istilayı yapmasına ve işgali bugüne kadar sürdürmesine neden olanlar tarafından unutulamaz.”
Dimitris Hristofyas, “Halk unsuru birleşmeli ve Kıbrıs’ın kaderini eline almak için en güçlü şekilde hareket etmeli” diyerek tamamladı.
Hristofyas’dan sonra söz alan Talat, Kıbrıs sorununda gelinen süreci değerlendirdi.

Talat, “Geçmişte birçok badireler atlattık, birçok sıkıntılar yaşadık ama bana göre hiçbiri bugünkü kadar karmaşık olmadı, tarafların düşüncelerinin net olmadığı, hatta kimilerine göre ‘ne istediği bile belli olmayan’ düşüncelerin girdabına düşülmedi. Bu nedenle süreci tehlikeli buluyorum” dedi.

Birleşmiş Milletlerin çizgisini muhafaza ettiğini, iki kesimli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı bir çözüme iki liderin yaratıcı işbirliğiyle ulaşabileceğini ifade ettiğini kaydeden Talat, “Hiç olmazsa BM ortaya atılan karmaşadan net mesajlar veren bir örgüt olarak bizleri bir miktar rahatlatıyor” şeklinde konuştu.

Talat, “Ortaya çıkan kaos da göstermektedir ki Kıbrıs sorunun çözümü son derece acildir, beklemeye tahammülü yoktur. Çünkü bekledikçe neyin nereye gideceği belli değildir. Bu sadece liderlikler bazında değil, toplumlar bazında da böyle. Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının geçmiş yıllardaki tutumlarını, görüşlerini düşünün. O kadar ciddi değişiklikler yaşanıyor ki…İşte bu değişiklikler bizleri istenmeyen noktalara götürmeden Kıbrıs sorunun bir an önce çözümlenmesi bir gerekliktir. Şarttır” dedi.

Talat, “Kıbrıs ikiye bölünmeyecek kadar küçük bir ülkedir. Bu gayet açıktır. Ekonomisi de öyledir. Münhasır ekonomik bölgesi de öyledir. Hava sahası da öyledir” diyen Talat, “Bu küçük ülkenin tekrar bölünmesi, bölünmüş bir ülkenin kahramanları olarak iki toplum liderliklerinin ortaya çıkması sanırım Kıbrıs’a yapılabilecek en büyük günahtır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Talat, sendikaların düzenlediği etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Bu çalışmanın her iki topluma vereceği mesajın olumlu olacağını düşünüyorum. Tarafları, Kıbrıs sorununa taraf olan tüm kesimlerin sorumluklarının bilinciyle Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturmak için görev üstlenmeye davet ediyorum” dedi.

Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorunun en kritik günlerinden geçtiğini kaydederek, “Geçmişte birçok badireler atlattık, birçok sıkıntılar yaşadık ama hiçbiri bugünkü kadar karmaşık olmadı. Bu nedenle süreci tehlik...
5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
Gemikonağı’nda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen ve Saltuk Buğra Arıcı’nın balkondan düşerek ciddi şekilde yaralanması olayıyla ilgili olarak, olayla bağlantısı olduğu düşünülen Selami Ayabami Timot AYO, Kabwe Katango, Tol...
Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları
Sendikal Platform bugün basın toplantısı düzenleyerek yeni eylemler açıklayacak. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem tarafından Sendikal Platform adına yapılan açıklamada, bugün saat 09.30’da KTAMS’t...
Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
Girne Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde 4.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi bugün başlıyor. GAÜ Milenyum Senato ve Kongre Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak.. Kongre iki gün sürecek.
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyetini,  işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu. LTB’den verilen bilgiye göre, Halk Sağlığı Şubesi, 8-12 Ekim arasında ...
Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
BRTK televizyonunun kurucu müdürü, KIBRIS Gazetesi yazarlarından, araştırmacı-yazar ve edebiyatçı Harid Fedai, ölümünün 1. yıldönümünde anıldı. Fedai için, bugün saat 11.00’de Lefkoşa’daki kabri başında tören düzenlendi. Tör...
Dün En Çok Yağmur Ziyamet’E Düştü
Meteoroloji Dairesi, dün ve gece, en çok yağmurun 50 kg/m2 ile Ziyamet’te kaydedildiğini bildirdi. Daireden yapılan açıklamaya göre, Ziyamet’i 33 kg/m2 ile Türkeli ve Esentepe takip etti. Geçitkale’de 30 kg/m2 yağış ölçülürken, Güz...
Özyiğit “Isesco 13. Eğitim,bilim Ve Kültür Genel Konferansı”Na Katıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) gözlemci üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren ISESCO Teşkilatı tarafından düzenlenen ISESCO 13. Eğitim, Bilim ve ...
Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Sürüyor
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konserleri gerçekleştirilecek. Konserler 16 Ekim Salı ve 17 Ekim Çarşamba akşamları 20.30...
E-Kimlik Hizmet Ağı, Lefkoşa Kaymakamlığı’Nda Devreye Giriyor
E-kimlik hizmet ağı, pazartesi gününden itibaren Girne, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke Kaymakamlıkları’ndan sonra Lefkoşa Kaymakamlığı’nda da devreye giriyor. İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, E-kimlik ile ilgili ...
“1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’Da
“Biz Baflıyız İnisiyatifi”, Cumartesi günü Lefkoşa Büyük Han’da “1. Baf Günü” adlı etkinlik düzenliyor. Baf kültürü ve lezzetlerinin tanıtılmasını amaçlayan etkinlik, saat 10.00’da başlayıp 18.00’e kadar devam edecek. ...
Sevimli Dostlar İçin Lefkoşa Hayvan Barınağı’Nda Cumartesi Buluşuluyor
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) mahkeme kararı ile kontrolüne aldığı ve ciddi iyileştirmeler sağladığı Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda 6 Ekim Cumartesi günü “Sevimli Dostlarımızın Yanındayız, Cumartesi Barınaktayız” etkinliği dü...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans