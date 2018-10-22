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5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
20 Ekim 2018 Cumartesi Saat 23:59

5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi

Gemikonağı’nda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen ve Saltuk Buğra Arıcı’nın balkondan düşerek ciddi şekilde yaralanması olayıyla ilgili olarak, olayla bağlantısı olduğu düşünülen Selami Ayabami Timot AYO, Kabwe Katango, Tol

Gemikonağı’nda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen ve Saltuk Buğra Arıcı’nın balkondan düşerek ciddi şekilde yaralanması olayıyla ilgili olarak, olayla bağlantısı olduğu düşünülen Selami Ayabami Timot AYO, Kabwe Katango, Tolulope Opeyemi Ajayi, Mukamba Kalaluka ve Maria Matyola tutuklandı.

Zanlılar, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde yargıç Murat Soytaç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren Lefke Polis Karakolu’nda görevli Müfettiş Muavini Fikri Binatlılı, 5 zanlının tahammüden adam öldürmeye ilişkin meseleyle alakalı olarak tutuklandığını söyledi.

Binatlılı, olayın sabah 04.00 sıralarında Gemikonağı’nda Aycan Constaction ait bir apartmanda meydana geldiğini kaydederek, apartmanın bahçesinde hoş olmayan hareketleri ve yaptığı ses dolayısıyla 2 zanlının kirasında bulunan evin balkonundan sözlü olarak uyarılmasının ardından Arıcı’nın alkollü bir şekilde sözkonusu eve giderek sözlü tartışmaya girdiği, evdeki araç gereçlere zarar verdiği ve gelişen olay sonucu balkondan düşmüş şekilde bulunduğunu anlattı.

Soruşturma kapsamında 5 zanlının tutuklandığını, bu zanlıların bir kısmının soruşturma dışında kalma ihtimali bulunduğunu, olayla ilgili alınacak ifade ve incelenecek güvenlik kameraları bulunduğunu belirten Binatlılı, zanlıların 3 er gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Murat Soytaç da taraflar arasında çıkan tartışma sonucunda yaşanan olayda Arıcı’nın ciddi şekilde yaralandığına dikkati çekerek, meselenin yeni olduğu ve tahkikatın yeni başladığını kaydederek, müşteki Arıcı’nın ölmesi durumunda tahkikatın farklı bir yol alacağının da göz önünde bulundurulmasıyla zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalması ve hastanede kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi Haberi

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5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
Gemikonağı’nda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen ve Saltuk Buğra Arıcı’nın balkondan düşerek ciddi şekilde yaralanması olayıyla ilgili olarak, olayla bağlantısı olduğu düşünülen Selami Ayabami Timot AYO, Kabwe Katango, Tol...
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