Ara Güler, Son Yolculuğuna İstanbul Beyoğlu’Ndan Uğurlanıyor

Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor. Duayen foto muhabiri Güler için İstanbul Beyoğlu’nda tören var.

Türkiye’de 90 yaşında yaşamını yitiren usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı’nda tören yapılıyor.

Tören öncesinde, Beyoğlu Belediyesi’nce bir platform kuruldu.

Ara Güler’in fotoğrafları ile Güler’in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi.

Meydana “Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız!” ve Güler’in “Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın.” şeklindeki sözlerinin yer aldığı büyükçe bir poster asıldı.

Ara Güler’in naaşı, buradaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne götürüldü.

Güler’in cenazesi, kilisedeki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.