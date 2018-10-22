Erdoğan: Tek Taraflı Oldu Bittiler Başarısızlığa Mahkumdur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdenizdeki hidrokarbon kaynakları konusunda açıklama yaptı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldubittiler gibi başarısızlığa mahkum çeşitli girişimlerden üzüntü duyduklarını belirtti.

Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında Bu tür dayatmalara karşı cevabımızı hem sahada hem diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemiz ve kardeşlerimizi yok sayan teşebbüslerin başarı şansı olmadığını eninde sonunda tüm taraflar görecek” dedi