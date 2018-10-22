Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yunanistan’ı uyardı.

Bakanlığın İnternet sayfasından yapılan açıklamada, “Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Barbaros Hayreddin Paşa Gemisinin Akdeniz’deki Sismik Araştırma Faaliyeti Hakkında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından açıklama geldi.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisinin Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bugün başlattığı sismik araştırma faaliyetinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu müdahale çabasının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından manevralarla engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılmasının, uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmadığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, “Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.