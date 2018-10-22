22 Ekim 2018 Pazartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı
20 Ekim 2018 Cumartesi Saat 23:59

Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yunanistan’ı uyardı. Bakanlığın İnternet sayfasından yapılan açıklamada, “Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül et

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yunanistan’ı uyardı.

Bakanlığın İnternet sayfasından yapılan açıklamada, “Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Barbaros Hayreddin Paşa Gemisinin Akdeniz’deki Sismik Araştırma Faaliyeti Hakkında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından açıklama geldi.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisinin Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bugün başlattığı sismik araştırma faaliyetinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu müdahale çabasının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından manevralarla engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılmasının, uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmadığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, “Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Bu haber toplam 135 defa okunmuştur
Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Ara Güler, Son Yolculuğuna İstanbul Beyoğlu’Ndan Uğurlanıyor
Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor. Duayen foto muhabiri Güler için İstanbul Beyoğlu’nda tören var. Türkiye’de 90 yaşında yaşamını yitiren usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören yapılıyor. Tören ...
Erdoğan: Tek Taraflı Oldu Bittiler Başarısızlığa Mahkumdur
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdenizdeki hidrokarbon kaynakları konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldubittiler gibi başarısızlığa mahkum çeşitli g...
Türkiye Ve Kktc Enerji Bakanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'deki görevlerine devam edeceğini belirtti. Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı tek taraflı e...
Dev Yatırım Star Rafineri Hizmete Alınıyor
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STAR Rafineri'nin Türkiye’nin işlenmiş petrol ihtiyacının dörtte birini karşılayacağını belirterek, "Bu da cari açığımızın yıllık 1,5 milyar dolar azalmasına katkı ...
Aa’Nın Analizine Göre Türkiye ‘Güzelyurt Restleşmesi’ İle Akdeniz’Deki Duruşunu Pekiştirdi...
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Kıbrıs adası açıklarındaki Güzelyurt sahasında çalışmalarına başlamasının hemen ardından, Yunanistan'a ait bir fırkateyn tarafından taciz edilmesi ve bunu Türk Deniz Kuvvetleri ...
Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yunanistan’ı uyardı. Bakanlığın İnternet sayfasından yapılan açıklamada, “Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül et...
Özersay, Tbmm Dışişleri Komisyonu’Nu Bilgilendirdi
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun 27’nci dönemin ilk toplantısının konuğu oldu. TBMM Dışişleri Komisyon’daki milletvekillerine “KKTC ve Bölgesel Gel...
Özersay, Tbmm Dışişleri Komisyonu’Na Hitap Etti
Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun ilk toplantısında “KKTC ve Bölgesel Gelişmeler” konulu sunum yaptı. Özersay, iki saati aşkın bir sunum gerçekleştirip Komisyon üyesi milletvekil...
Pompeo Türkiye’de…
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pompeo'yu kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açı...
Çavuşoğlu: Diplomasiyle Ve Barışçıl Müzakerelerle Siyasi Çözüme Ulaşmamız Lazım...
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda müzakerelerde farklı önerilere açık olduklarını belirterek "Biz her türlü fikre açığız. Sonuçta diplomasiyle ve barışçıl müzakerelerle bir siyasi çözüme ula...
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü
İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 22 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 12 olduğu belirtildi. Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz, hast...
Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi” dedi. Erdoğan, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans