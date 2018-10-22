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Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
21 Ekim 2018 Pazar Saat 00:00

Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninin, festival için ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu 58 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Hindistan'ın Pencap eyaletinde şehirlerarası sefer yapan yolcu treni, H

Hindistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninin, festival için ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu 58 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Pencap eyaletinde şehirlerarası sefer yapan yolcu treni, Hindular için kutsak sayılan Dussehra Bayramı için yakılan dev kuklayı izlemek için ray çevresinde toplanan kalabalığın arasından geçti.

Görgü tanıkları, aynı anda ters istikametten gelen bir başka trenin kaçış yolunu kapatması nedeniyle çok sayıda kişinin trenin altında kaldığını belirtti.

Eyalet Emniyet Sözcüsü Srivastava, şimdiye kadar 58 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade etti. Kaza nedeniyle 50’ye yakın yaralının ise çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Olayda can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA

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