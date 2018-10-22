Finalin Adı Ydü-Laü

18.Levent Soykut Anı Turnuvası’nda finale yükselen YDÜ ve LAÜ kadın takımları oldu.

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 18.Levent Soykut Anı Turnuvası’nda son finalistler dün gece oynanan kadın karşılaşmaları sonrasında belli oldu. Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda rakiplerini yenen Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi finale adlarını yazdırdılar. Gecenin ilk maçında YDÜ ile Vakıflar karşı karşıya geldiler. Vakıflar karşısında karşılaşmayı 3-0 kazanan YDÜ kadınlarda ilk finalist oldu.

Gecenin ikinci maçı Yeni Erenköy Belediyesi ile LAÜ arasında oynandı. Kurduğu kadroyla bu sezon şampiyonluğun en iddialı takımı konumuna gelen LAÜ rakibi karşısında rahat bir karşılaşma sonrası 3-0 kazanarak finalde YDÜ’nün rakibi oldu. Final karşılaşmaları bu gece Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Final Programı:

18.30 YDÜ-LAÜ

20.00 YDÜ-DAÜ

Haber: Cemil GARİP