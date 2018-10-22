Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği Afrodisia Cyprus Ralli-Raid 2018 Offroad Yarışı, Magic Touch’ın ana sponsorluğunda dün yapılan seremoni ile başladı. Ekipler startın ardından Yusuf Hüdan Seyirci Özel Etabı’nı geçerek ilk günü tamamladılar

Kyrenia Off Raod Derneği tarafından bu yıl beşinci kez organize edilen “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2018”, bugün başladı.

İlk kez 2014 yılında yapılan ve ülkemizin en büyük motorsporları organizasyonlarından biri olan Afrodisia Cyprus Rally-Raid, bu yıl beşinci kez, Magic Touch sponsorluğunda yapılıyor. Girne Magic Plus önünde yapılan açılış törenine Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı. Ralli, Raid ve Macera kategorileri olmak üzere 3 kategori üzerinden yapılan yarışta toplamda 28 ekip start aldı.

4 gün ve yaklaşık 700 kilometre sürecek olan yarışın ilk gününde ekipler Yusuf Hüdan Seyirci Özel Etabını geçtiler. Girne Amerikan Üniversitesi Kampüsü karşısında hazırlanan etapta yapılan mücadeleyi Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi ilk sırada tamamladı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik etapta günün ikincisi Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisi olurken üçüncü Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi oldu. Macera kategorisinde ilk günün lideri Edim Macila-Eser Harper ikilisi olurken, Raid kategorisi ilk gün derecelendirilmediler.

İkinci gün ekipler 125 kilometrelik 3 etap geçecekler

6’sı açık etap olmak üzere toplamda 11 etabın geçileceği yarışta ilk uzun gün olan bugün ekipler 3 zorlu etap geçecekler. Sabah 8.30’da Kantara Kamp alanından ilk aracın çıkış yapmasıyla başlayacak olan macerada ekipler önce 42 kilometrelik Hera Etabı’nı, ardından 45 kilometrelik Zeus Etabı’nı ve son olarak 37 kilometrelik Afrodit Etabı’nı geçip günü noktalayacaklar. Format gereği güzergâh gizli tutulurken, gün sonu 17.00’de Kantara Kamp Alanı’nda yapılacak.