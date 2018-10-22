- Federasyon Kupası Yapıldı
- Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- Finalin Adı Ydü-Laü
- Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- Suudi Gazeteci Kaşıkçı’Nın Öldürülmesi…
- Final Rallisi 4.kez Yapılıyor
- Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
- Erdoğan: Tek Taraflı Oldu Bittiler Başarısızlığa Mahkumdur
- Ara Güler, Son Yolculuğuna İstanbul Beyoğlu’Ndan Uğurlanıyor
- 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- Aa’Nın Analizine Göre Türkiye ‘Güzelyurt Restleşmesi’ İle Akdeniz’Deki Duruşunu Pekiştirdi
- Umut Madenoğlu, Çocuklara Çağrıda Bulundu
- Kktc, 5 Kıtadan Uluslararası Öğrenci Yetiştiriyor
- Küçükoğlu 2 Gündür Kayıp
- “Ortak Vatanımızın Geleceğini, Her Şeyin Üzerinde Tutun”
- Suudi Yönetimi Kaşıkçı’Nın “Arbede Sonucu” Öldüğünü Öne Sürdü
- Türkiye Ve Kktc Enerji Bakanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
- Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı
- İş Kadınları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’Na Bağışta Bulundu
- Dev Yatırım Star Rafineri Hizmete Alınıyor
- Unesco Kaşıkçı’nın Öldürülmesini Kınadı
- Ara Güler, Son Yolculuğuna Uğurlandı
- 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- Bugün 18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü
- İncelemeler Tamamlandı
- Erhürman, Mersin’Deki Çalıştay’Da Konuşacak
- Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Geçitkale İle Devam Edecek
- Seminere Büyük İlgi
- Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları
- Kıbrıs Türkü Bir Simgesini Kaybetti
- Fotoğraf Bir Ustasını Kaybetti
- Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
- Final Rallisi 4.kez Yapılıyor
- Federasyon Kupası Yapıldı
- Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- Finalin Adı Ydü-Laü
- Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- Suudi Gazeteci Kaşıkçı’Nın Öldürülmesi…
- Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
- Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- Unesco Kaşıkçı’nın Öldürülmesini Kınadı
- Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı
- Aa’Nın Analizine Göre Türkiye ‘Güzelyurt Restleşmesi’ İle Akdeniz’Deki Duruşunu Pekiştirdi
- Dev Yatırım Star Rafineri Hizmete Alınıyor
- Türkiye Ve Kktc Enerji Bakanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
- Erdoğan: Tek Taraflı Oldu Bittiler Başarısızlığa Mahkumdur
- Ara Güler, Son Yolculuğuna İstanbul Beyoğlu’Ndan Uğurlanıyor
- 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- Suudi Yönetimi Kaşıkçı’Nın “Arbede Sonucu” Öldüğünü Öne Sürdü
Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği Afrodisia Cyprus Ralli-Raid 2018 Offroad Yarışı, Magic Touch’ın ana sponsorluğunda dün yapılan seremoni ile başladı. Ekipler startın ardından Yusuf Hüdan Seyirci Özel Etabı’nı geçerek ilk günü tamamladılar
Kyrenia Off Raod Derneği tarafından bu yıl beşinci kez organize edilen “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2018”, bugün başladı.
İlk kez 2014 yılında yapılan ve ülkemizin en büyük motorsporları organizasyonlarından biri olan Afrodisia Cyprus Rally-Raid, bu yıl beşinci kez, Magic Touch sponsorluğunda yapılıyor. Girne Magic Plus önünde yapılan açılış törenine Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı. Ralli, Raid ve Macera kategorileri olmak üzere 3 kategori üzerinden yapılan yarışta toplamda 28 ekip start aldı.
4 gün ve yaklaşık 700 kilometre sürecek olan yarışın ilk gününde ekipler Yusuf Hüdan Seyirci Özel Etabını geçtiler. Girne Amerikan Üniversitesi Kampüsü karşısında hazırlanan etapta yapılan mücadeleyi Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi ilk sırada tamamladı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik etapta günün ikincisi Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisi olurken üçüncü Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi oldu. Macera kategorisinde ilk günün lideri Edim Macila-Eser Harper ikilisi olurken, Raid kategorisi ilk gün derecelendirilmediler.
İkinci gün ekipler 125 kilometrelik 3 etap geçecekler
6’sı açık etap olmak üzere toplamda 11 etabın geçileceği yarışta ilk uzun gün olan bugün ekipler 3 zorlu etap geçecekler. Sabah 8.30’da Kantara Kamp alanından ilk aracın çıkış yapmasıyla başlayacak olan macerada ekipler önce 42 kilometrelik Hera Etabı’nı, ardından 45 kilometrelik Zeus Etabı’nı ve son olarak 37 kilometrelik Afrodit Etabı’nı geçip günü noktalayacaklar. Format gereği güzergâh gizli tutulurken, gün sonu 17.00’de Kantara Kamp Alanı’nda yapılacak.
- Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları
- Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
- Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
- Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- Dün En Çok Yağmur Ziyamet’E Düştü
- Özyiğit “Isesco 13. Eğitim,bilim Ve Kültür Genel Konferansı”Na Katıldı
- » 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Kıbrıs Türkü Bir Simgesini Kaybetti
- » Fotoğraf Bir Ustasını Kaybetti
- » G7’Den “Kaşıkçı” Açıklaması
- » Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
- » Bugün 18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü
- » Maraton’A Kayıtlar Başlıyor
- » Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
- » K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
- » “Sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’De
- » Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
- » Eğitim Temalı Satranç Turnuvası
- » Levent Soykut Anı Turnuvası Başlıyor
- » Federasyon Kupası Yapıldı
- » Töre Türkiye’Den Gelen Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- » Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
- » Finalin Adı Ydü-Laü
- » Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- » Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
- » Honduras’Tan Abd’Ye Toplu Göç
- » Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- » Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- » Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
- » Pompeo Türkiye’de…
- » Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- » Spor Yazarları Sağlıklı Beslenmede Bilgilendirildi
- » Çavuşoğlu: Diplomasiyle Ve Barışçıl Müzakerelerle Siyasi Çözüme Ulaşmamız Lazım
- » Erkeklerde Finalistler Ydü Ve Daü
- » Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias İstifa Etti
- » Özersay, Tbmm Dışişleri Komisyonu’Nu Bilgilendirdi
- » Özersay,ankara Temaslarını Tamamlayarak Dün Akşam Yurda Döndü
- » Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis
- » 58 Okçu Yarıştı
- » Microsoft’Un Kurucularından Paul Allen Öldü
- » Çaluda Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Federasyon Kupası Yapıldı
- » Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- » Finalin Adı Ydü-Laü
- » Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- » Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- » Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- » Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- » Suudi Gazeteci Kaşıkçı’Nın Öldürülmesi…
- » Final Rallisi 4.kez Yapılıyor
- » Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
- » Erdoğan: Tek Taraflı Oldu Bittiler Başarısızlığa Mahkumdur
- » Ara Güler, Son Yolculuğuna İstanbul Beyoğlu’Ndan Uğurlanıyor
- » 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- » Aa’Nın Analizine Göre Türkiye ‘Güzelyurt Restleşmesi’ İle Akdeniz’Deki Duruşunu Pekiştirdi
- » Umut Madenoğlu, Çocuklara Çağrıda Bulundu
- » Kktc, 5 Kıtadan Uluslararası Öğrenci Yetiştiriyor
- » Küçükoğlu 2 Gündür Kayıp
- » “Ortak Vatanımızın Geleceğini, Her Şeyin Üzerinde Tutun”
- » Suudi Yönetimi Kaşıkçı’Nın “Arbede Sonucu” Öldüğünü Öne Sürdü
- » Türkiye Ve Kktc Enerji Bakanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
- » Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- » Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı
- » İş Kadınları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’Na Bağışta Bulundu
- » Dev Yatırım Star Rafineri Hizmete Alınıyor
- » Unesco Kaşıkçı’nın Öldürülmesini Kınadı
- » Ara Güler, Son Yolculuğuna Uğurlandı
- » 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Bugün 18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü
- » İncelemeler Tamamlandı
- » Erhürman, Mersin’Deki Çalıştay’Da Konuşacak
- » Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Geçitkale İle Devam Edecek
- » Seminere Büyük İlgi
- » Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları
- » Kıbrıs Türkü Bir Simgesini Kaybetti
- » Fotoğraf Bir Ustasını Kaybetti
- » Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans