Yenişehir Paket Postanesi, Taşınıyor

Yenişehir Paket Postanesi, yarından itibaren Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin eski binasında hizmet vermeye başlıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerine “Bakanlıklar Bölgesi Paket Postanesi” olarak devam edecek olan postane bugün kapalı olacak.