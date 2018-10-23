İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde

Kıbrıs’ta 30 yıldan beridir yaşayan İngiliz ressam Christina Hessenberg, kurşun kalem ve pastel boya kullanılarak yaptığı doğa ve insan resimlerinden oluşan bir sergi açıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Christina Hessenberg’in kişisel sergisi için Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde bugün saat 17:00’de açılış töreni düzenlenecek.

Christina Hessenberg kişisel sergisi, 3 Kasım 2018 tarihine kadar hafta içi 10:00-17:00, Cumartesi günleri ise 10:00-15:00 saatleri arasında izlenebilecek.Sergi, Pazar günleri ve 29 Ekim Pazartesi günü kapalı olacak.