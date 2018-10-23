Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’Nin Kapasite Arttırma Çalışması Tamamlandı

Avrupa Komisyonu, yaklaşık 1.9 milyon Euro bütçeli Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nin ikinci aşama kapasite arttırma projesinin tamamlanması üzerine açılış etkinliği düzenliyor.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre etkinlik bugün, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinde saat 09:45’de başlayacak.

Açıklamada, Avrupa Birliği’nin atık yönetiminde öncelik sıralamasının “önleme, yeniden kullanım , geri dönüşüm, geri kazanım ve en az tercih edilen seçenek olan bertaraf etme” olduğu kaydedildi.

AB’ın atık politikasında öncelikli hedefinin üretilen atık miktarını azaltmak, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı en yüksek seviyeye çıkarmak; çöp yakma işlemini sadece geri dönüştürülemeyen malzemelerle sınırlandırmak, geri dönüştürülemeyen ve geri kazandırılamayan atıkların düzenli depolamalarını aşamalı olarak azaltmak, tüm üye devletlerde atık politikası hedeflerinin tamamen uygulanmasını sağlamak olduğu kaydedildi.