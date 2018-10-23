Erdoğan, Trump İle Görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

TC Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit etti.

FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusu da ele alındı.

Görüşmede, Münbiç konusundaki yol haritasının biran önce hayata geçirilmesinin önemine işaret edildi. İdlib mutabakatının önemi vurgulandı.

İki lider, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda da mutabık kaldı.