Akıncı:derinya Ve Aplıç Kapıları Önümüzdeki Ay Açılabilir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, katıldığı bir etkinlikte Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs’ta eğer bir ortaklık Devleti kurulacaksa, ortak yetkiler de ortaklaşa kullanılmalıdır. Diğer bir deyişle alınacak

kararın 2 tarafın da etkin katılımıyla alınması gerekir, bunlara riayet edilmesi halinde anlaşılamayacak bir durum yoktur” dedi.

Akıncı, 26 Ekim Cuma günü Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile biraraya geleceklerini hatırlatarak, kapıların açılması konusunu netleştirmek istediklerini belirtti.

“Sayın Anastasiadis ile yapacağımız görüşmede 2 konumuz olacak, bunlardan bir tanesi Aplıç ve Derinya kapılarının açılma tarihi diğeri ise adanın geleceği konusu olacak. Kapıların kasım ayı ortasında açılabileceğine inanıyorum” dedi.

Kıbrıs konusunda son yaşanan gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gelinen kavşakta artık daha fazla zaman yitirme lüksü bulunmadığını, bunu, artık bütün dünyanın bildiğini ifade etti.

Akıncı, Türk tarafının öteden beri seslendirdiği ucu açık süreçlerin olmaması gerektiğinin ise BM Genel Sekteri’nin raporunda da yer aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı Türk tarafının, bu zihniyete uygun bir çerçevede çözüm arayışını terk etmeden ve bugüne kadarki mutabakatları çöpe atmadan sergilediği tutumu bundan sonra da sergilemeye devam edeceğini de söyledi.

Akıncı son günlerde sıkça gündeme gelen gevşek federasyon yaklaşımıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Anastasiadisin gevşek federasyon söylemiyle anlatmak istediklerini de açık bir zihinle dinleyeceğini dile getiren Akıncı, Türk tarafının

Kıbrıs’ta 2 kurucu Devletli bir yapıyı öteden beri savunduğunu, kurucu Devletlerin yetkilerinin de yeterli düzeyde olması gerektiğini hatırlattı.

Akıncı ortaklık devletinde ortak yetkilerin birlikte kullanılması gerektiğine de işaret etti.

Akıncı, “Kıbrıs’ta eğer bir ortaklık Devleti kurulacaksa, ortak yetkiler de ortaklaşa kullanılmalıdır. Diğer bir deyişle alınacak karar 2 tarafın da etkin katılımıyla alınması gerekir, bunlara riayet edilmesi halinde anlaşılamayacak bir durum yoktur” ifadelerini kullandı.