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Ktso, Sial Paris Gıda Fuarı’Nda
22 Ekim 2018 Pazartesi Saat 10:33

Ktso, Sial Paris Gıda Fuarı’Nda

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Fransa’nın Başkenti Paris’te 1960’lı yıllardan beri düzenlenen ve dünyanın en önemli gıda ihtisas fuarları arasında yer aldığı belirtilen Sial Paris Gıda Fuarı’na 8 üretici firmayla ilk katılı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Fransa’nın Başkenti Paris’te 1960’lı yıllardan beri düzenlenen ve dünyanın en önemli gıda ihtisas fuarları arasında yer aldığı belirtilen Sial Paris Gıda Fuarı’na 8 üretici firmayla ilk katılımını gerçekleştirdi.

KTSO Fuar Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Çağlar Türk, konuyla ilgili açıklamasında, Sial Paris Gıda Fuarı’na İlk kez katılım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çağlar Türk, “Sial Fuarlar serisinin Sial Abu Dabi Fuarı’na daha önceden katılım gerçekleştirdik. İlk kez Avrupa topraklarında bu denli önemli bir fuara katılıyoruz. Üretim kalitemizin her geçen gün artması, bizlerin bu fuarlarda yer almamıza olanak sağlıyor” dedi.

Türk, ekonomik ve toplumsal problemlerin çok ön planda bulunduğu son zamanlarda kendilerini bu endeksleme yerine daha kaliteli üretim ve dışa açılmayı hedeflemeleri gerektiğini ifade etti.

Çağlar Türk, “Üreticilerimiz de bunu yapıyor. İzolasyon ve ambargo söylemi artık kadük oldu ve kadük olmak zorunda. Bunu engelleyici neden olarak ortaya koymak ve dünyadan kopmak yerine, daha kaliteli ve rekabet edebilir üretimle ürünlerimizi pazarlamamızın önünde hiçbir engelin almadığını, dünyanın önde gelen gıda sektörlerinin bir araya geldiği böylesine önemli fuarlarda görüyoruz ve mal satabiliyoruz” diye konuştu.

Oda Basın Danışmanı Hüseyin Ezgin’in verdiği bilgiye göre, North Cyprus markası adı altında şemsiye stant olarak düzenlenen organizasyonda üretici 8 gıda firması ürünlerini Hol 3’de tanıtıyor.

KTSO standında ise ziyaretçilere Kuzey Kıbrıs ürünleri ve ihracatı hakkında broşür ve bilgi veriliyor.

21-25 Ekim tarihleri arasında, 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak fuarda North Cyprus markası altında sergilenen ve tattırılan ürünler şöyle:

“Ev yapımı limonata, helva, tahın, pekmez, tüm kahve çeşitleri, alkollü içkiler, turşu, macun, reçel ve marmelat çeşitleri, lokum ve baklava”

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