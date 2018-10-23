Suudi Arabistan’ın öldürüldüğünü itiraf ettiği fakat cesedinin nerede olduğunu açıklamadığı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vasiyeti ortaya çıktı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de giriş yaptığı Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğundan çıkmamasının ardından geçen 18 gün sonrasında Suudi makamları, orada çıkan bir kavga sonucu öldüğünü itiraf eden açıklamalarda bulundu.

Gelişmeleri ilk günden itibaren yakından takip eden herkesin birinci gündeminde “Kaşıkçı’nın cesedi nerede?”sorusu yer alıyor.

Kaşıkçı’nın ölümüne dair Suudilerden gelen açıklamalar, olayın nasıl geliştiğine ışık tutmazken, cesedin şu an nerede olduğuna dair de herhangi bir cevap barındırmıyor.

Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayıyla ilgilenen aktivistler, yazarlar ve gazeteciler, Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu bilmek istiyor.

Suriyeli gazeteci Musa Ömer ise Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu sorarak, Kaşıkçı’nın Medine’ye defnedilme vasiyetinin olduğunu hatırlattı.

Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğuna dair cevabın zorunlu olarak verilmesi gerektiği konusunda hemfikir yorumculardan Bahreynli gazeteci Nezihe Said ise, adaletin tesisi için Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Suudi yetkilileri görevden almasının yeterli olmadığını vurguladı.